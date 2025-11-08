עצורים ופצועים בסיום המשחק בין מכבי חיפה לבני סכנין
המפגש של שתי הקבוצות הסתיים במעורבות משטרתית, לאחר שאוהדים החלו לתקוף אחד את השני • נזק רב נגרם לרכוש במקום • שלושה הורחקו לאחר איתור אמצעים פירוטכניים ברשותם • תיעוד
1 דקות קריאה
קטטה המונית נרשמה היום (שבת) בסיום המשחק בין מכבי חיפה לבני סכנין, לאחר שנרשם תיקו בין הקבוצות. שני בני אדם נפצעו, בסיום המשחק שנערך באצטדיון דוחא, ונזק רב נגרם לרכוש במקום. שישה עצורים משני מחנות האוהדים.
לצד הקטטה הזו, שלושה אוהדים הורחקו במהלך המשחק ממגרשי הכדורגל למשך 60 ימים, ונקנסו ב-3,000 שקלים, זאת לאחר ששוטרי המחוז הצפוני תפסו ברשותם אמצעים פירוטכניים.
"משטרת ישראל רואה בחומרה את אלו הבוחרים להפר את הסדר הציבורי במהלך אירועי ספורט ותמשיך לפעול על מנת למנוע מקרים אלו ולהביא את החשודים לדין", נמסר עוד.
