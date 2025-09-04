ראש ארגון האולטרס של הפועל ת"א נעצר בחשד לתקיפה חמורה

מומלצים -

הותר לפרסום: ראש ארגון אוהדי הפועל תל אביב (ה"אולטרס") נעצר השבוע בחשד לתקיפה חמורה של אוהד מכבי ת"א בחניית ביתו, ובהתאם לממצאי החקירה הוארך היום (חמישי) מעצרו בשנית.

כאמור, שוטרי תחנת מודיעין עצרו השבוע בתום פעולות חקירה מואצות, תושב ת"א בן 35 החשוד בשוד ותקיפה חמורה של תושב מודיעין בחניית ביתו לפני יומיים, ככה"נ על רקע סכסוך אוהדים בתחום הספורט בין קבוצות כדורסל יריבות. מצבו של הקורבן - תושב העיר כבן 22, הוגדר עפי גורמי רפואה באורח בינוני עד קשה והוא אושפז במרכז הרפואי.

בתוך כך, בלשי וחוקרי התחנה חשפו את זהות החשוד, עצרו אותו תוך פרק זמן קצר ובחיפוש בביתו תפסו כלי תקיפה רבים, בהם: אלות מתקפלות, תרסיסי גז פלפל, טלפונים סלולאריים רבים, שהועברו להמשך מיצוי ראיות וכן מאות אלפי ש"ח במזומן, שמקורם ייבחן בהמשך. בהתאם לממצאי החקירה וצורכיה, בית המשפט האריך היום את מעצרו של החשוד עד אתמול, וביטל את צו איסור הפרסום.