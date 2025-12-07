"פעלו כארגון": פרטים חדשים על מעצר אוהדי הפועל ת"א

מפקד מחוז תל אביב במשטרה, ניצב חיים סרגרוף, קיים היום (ראשון) שיחה עם עיתונאים, בה סיפק פרטים חדשים על גל המעצרים של חברי קבוצת האוהדים "אולטראס הפועל תל אביב", שהתפרעותם הובילה לביטול משחק הדרבי בחודש שעבר, ועל החקירה שהובילה לכך.

על פי מפקד המחוז, המשטרה מתכננת לבצע מעצרים נוספים במסגרת הפרשה. עד כה נעצרו כ-20 אוהדים במסגרת הפרשה, נוסף על ששת האוהדים שנעצרו במשחק שבוטל.

הניצב סרגרוף אמר בנוסף כי בחיפושים שנערכו היום במסגרת החקירה נתפסו שני רימוני הלם, אבוקה אחת ו-19 מכשירי קשר. כמו כן, בחיפוש קודם נתפסו טרקרים, 27 מיכלי גז מדמיע ו-58 אלות.

"יש כאן ארגון שפעל באופן סדור עם חלוקה ברורה ותזמון מדויק של הפרות הסדר. הקומץ הזה הורס לכולנו את חווית הספורט. אין לנו שום עניין עם קבוצה כזו או אחרת החוק בלבד עומד לנגד עינינו. כל מי שיפעל כך יתקל ביד קשה", הסביר, "הגיע הזמן שנשלב זרועות ונטפל באותם פורעים שלצערי לעיתים מקבלים רוח גבית מאלה ואחרים. המסר שלי לאוהדים תביאו עם הילדים עם המשפחות אל תפחדו אנחנו למענכם. ולפורעי החוק אני אומר אנחנו נפעל באפס סובלנות".

כזכור, אתמול הגיעו מספר חברי קבוצת האוהדים "אולטראס הפועל תל אביב" למשחק של הקבוצה באיצטדיון בלומפילד, כשהם לובשים חולצות עם כיתוב גנאי נגד המשטרה. הבוקר אותרה ברחוב אלנבי בתל אביב כתובת גרפיטי עליה רוסס "מוות למשטרת ישראל", המשפט רוסס בצבע לבן על רקע אדום ולצידו רוססו בגדול האותיות UH.