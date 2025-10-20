בית המשפט חייב את ששת אוהדי מכבי חיפה שזרקו אבוקות במהלך משחק נגד מכבי תל אביב, והובילו לביטולו ולהפסד טכני, לפצות את קבוצם ב-1.7 מיליון שקל - כך פורסם היום (שני) במהדורת חמש עם שרון ניסים.

הפיצוי, הוא על אובדן חסויות והכנסות שונות, כמו פיצוי על הקנס שמכבי חיפה נאלצה לשלם ואף בנוסף על הפגיעה בתדמית הקבוצה. כמו כן, נגד ששת האוהדים הוצא צו מניעה המרחיק אותם מכל משחקי הקבוצה לצמיתות. נציין כי ההליך הפלילי נגדם נמשך במשך חצי שנה, ולא התקדם כלל.

הדרבי התל-אביבי שפוצץ

מח"ש הודיעה כי היא פתחה בבדיקת התיעוד שרץ ברשתות, ובו נראה שוטר בועט באחד האוהדים כשהוא שרוע על הרצפה. השר בן גביר הגיב מוקדם יותר היום על ההחלטה לביטול המשחק: "ההחלטה היא החלטה של מפקד המחוז ואני מגבה אותו, וסבור כי המשטרה פעלה נכון. נזרקו שם עשרות אבוקות, ונפצעו שוטרים ואזרחים, מדובר בזירת קרב של ממש, והתגובה הייתה מוצדקת".

דובר המשטרה, ניצב משנה אריה דורון, טען במהלך שיחה עם i24NEWS כי "האירוע אתמול היה אירוע קשה מאוד, אירוע של אלימות. אוהדים שהגיעו לצפות במשחק כדורגל וחוו אירוע שבו נזרקו מעל 50 רימוני עשן, עשרות זיקוקי דינור ואבוקות".