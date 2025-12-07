המשטרה עצרה הבוקר (ראשון) 18 חשודים המעורבים לכאורה בהשלכת רימוני עשן, שהובילו לפציעתם של עשרות אוהדים ושוטרים, במהלך ההיערכות למשחק הדרבי שלא התקיים בשל הסכנה לביטחון הציבור בחודש אוקטובר באצטדיון בלומפילד.

בתאריך 19.10.25 היה אמור להתקיים משחק הדרבי בכדורגל בין הקבוצות הפועל ת"א ומכבי ת"א באצטדיון בלומפילד. חגיגת הכדורגל וחוויית הספורט שתוכננו הפכו במהרה להפרת סדר ציבורי חמורה, שבמהלכה הותקפו שוטרים על-ידי חלק מהאוהדים.

במהלך האירועים נעצרו שישה אוהדים: אחד שניסה להחדיר למגרש אמצעי פירוטכניקה, וחמישה נוספים שהתפרעו מחוץ לאצטדיון וגרמו לפציעת שוטר לאחר שהשליכו בקבוקים ואבנים לעבר השוטרים.

האלימות לא פסקה גם בתוך האצטדיון. דקות לפני תחילת המשחק, הודלקו עשרות אבוקות - חלקן הושלכו אל המגרש - וכן הושלכו 48 רימוני עשן תקניים של צה"ל מכיוון היציעים המזרחי והמערבי, אל היציעים המלאים באוהדים ובכינון ישיר לעבר קבוצת שוטרים שהיו במקום לשמירת ביטחון הציבור.

השלכת האמל"ח הובילה לפציעתם של עשרות אוהדים ושוטרים שנזקקו לטיפול רפואי, וחלקם אף פונו לבתי החולים. במשטרה ציינו כי רימוני העשן של צה"ל מוגדרים כאמל"ח עפ"י סעיף 144(ג) לחוק העונשין, וכוחם להזיק לאדם.

בשל חומרת האירועים והחשש המיידי לביטחונו ולשלומו של הציבור, החליט מפקד המחוז, ניצב חיים סרגרוף, על ביטול המשחק ופיזור הקהל. "ההחלטה שהתקבלה לאחר שקלול מכלול השיקולים המקצועיים של גורמי הרפואה והחבלה, הובילה לפיזור הקהל באופן שקט ומבוקר, למעט קומץ פורעי חוק שבחר במודע להישאר מחוץ לאצטדיון, להתעמת עם השוטרים ולהמשיך בהפרות הסדר", מסרה המשטרה.

חקירת האירועים הוטלה על היחידה המרכזית של מחוז ת"א, שהחלה במלאכת איסוף הממצאים והראיות. בשבועות האחרונים ניהלה היחידה חקירה אינטנסיבית שבמהלכה נאספו ראיות רבות, אשר הרכיבו תמונה מלאה שלפיה החשודים פעלו על-פי תוכנית מאורגנת, באופן שיטתי וסדור, בדומה לארגון פלילי.

על-פי החשד, החשודים נכנסו למגרש בחסות ארגון האוהדים "אולטראס" של הפועל ת"א, הסליקו אמצעי פירוטכניקה בשיטות ייחודיות, כיסו את פניהם בקפוצ'ון, רעלה או כובע כדי למנוע זיהוי, ולאחר השלכת האמל"ח נבלעו בין הקהל, כשחלקם אף החליפו בגדים במטרה לטשטש את זהותם.

במסגרת החקירה נגבו עדויות רבות. בחלקן דווח כי ילד בן 15 נפגע בראשו ונותר מדמם באופן מאסיבי, ואחותו בת ה-12 נזקקה לטיפול רפואי בעקבות קשיי נשימה שנגרמו מהעשן הסמיך של הרימון. בעדויות נוספות נמסר כי אוהד אחד נכווה בצווארו, ושני שוטרים נפגעו - אחד בידו והשני בעיניו - מרימונים שהושלכו לעברם.

הבוקר, עם המעבר לחקירה גלויה, פשטו כוחות משטרה על בתיהם של החשודים במספר כתובות ברחבי הארץ וביצעו מעצרים. החשודים הובאו לחקירה במשרדי הימ"ר מחוז ת"א, ובכוונת המשטרה להביאם לדיון בהארכת מעצרם בהתאם לצורכי החקירה. המשטרה עוד מסרה כי בהמשך צפויים מעצרים נוספים.