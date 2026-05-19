השוער הישראלי דניאל פרץ וקבוצתו סאות'המפטון לא ישתתפו במשחק העלייה לפרמייר ליג, כך דווח הערב (שלישי) בתקשורת הבריטית. ועדת המשמעת העצמאית של הנהלת הליגה האנגלית החליטה להדיח את המועדון באופן מיידי מגמר פלייאוף הצ'מפיונשיפ, ה"משחק היקר בעולם", כמו כן, המועדון ספג עונש של הפחתת ארבע נקודות בעונה הבאה.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

i24NEWS

מידלסברו, שהפסידה לסאות'המפטון בחצי הגמר לאחר הארכה, היא זו שתחליף אותה ותתמודד מול האל סיטי באצטדיון וומבלי ב-23 במאי, בקרב המקנה למנצחת הכנסות של יותר מ-300 מיליון דולר בעונה הראשונה בליגה הבכירה.

העונש ההיסטורי הוטל בעקבות תקרית חמורה שהתרחשה כ-48 שעות לפני משחק חצי הגמר הראשון במתחם האימונים "רוקליף הול" של מידלסברו. איש צוות של סאות'המפטון, הפועל תחת הדרכתו של המאמן טונדה אקרט, נתפס פיזית ובמצלמות האבטחה כשהוא מסתתר מאחורי עץ ומצלם את האימון הטקטי הסגור של היריבה.

הנהלת הליגה האנגלית האשימה את המועדון בהפרת סעיף 127 האוסר על תצפיות באימוני יריב בטווח של 72 שעות לפני משחק, וכן בהפרת סעיף 3.4 המחייב התנהלות ב"תום לב".

סאות'המפטון לא הכחישה את האשמות באופן מיידי וביקשה ארכה לצורך בדיקה פנימית, אך הוועדה בחרה להפעיל סנקציה ספורטיבית מיידית ולא לגרור את ההכרעה.

ההחלטה מותירה אלפי אוהדים, בהם ישראלים רבים שתיכננו ללוות את דניאל פרץ ברגע השיא של הקריירה שלו, במצב של חוסר ודאות מוחלט לגבי תוקף הכרטיסים שברשותם. על פי נתוני פלטפורמת השוואת מחירי הכרטיסים "סיט-פיק" (SeatPick), הביקוש למשחק הגיע לממדי שיא כאשר כרטיסים בשוק המשני נמכרו במחיר ממוצע של 700 דולר, וחבילות אירוח יוקרתיות טיפסו ליותר מ-2,900 דולר.

החומרה חסרת התקדים של העונש נובעת משינוי תקנוני מפורש שבוצע בשנת 2019, בעקבות פרשת ריגול דומה בכדורגל האנגלי. באותה עונה, מאמן לידס יונייטד, מרסלו ביילסה, הודה כי שלח מרגל לעקוב אחר אימוני דרבי קאונטי.

לידס נענשה אז בקנס כספי בלבד של 200,000 פאונד, מאחר שלא היה קיים עוגן משפטי בתקנון המאפשר ענישה ספורטיבית על סעיף זה. בעקבות הפרשה ההיא הוכנס סעיף 127 לספר החוקים כדי למנוע יתרון טקטי לא הוגן.