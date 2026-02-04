היסטוריה בירוק: מכבי חיפה העפילה הערב (שלישי) לשלב שמינית גמר ליגת האלופות לנוער לאחר ניצחון חסר תקדים בפנדלים על אלופת אירופה, ברצלונה. השוער מרק גולנקוב הציג יכולת יוצאת דופן כשהדף שלושה כדורים, והירוקים ניצחו 1:3 לאחר 2:2 במועד הזמן החוקי.

המאמן איתי מרדכי התקשה בסיום להסתיר את ההתרגשות: "אני באמת לא יודע איך אני מרגיש, אף פעם לא הרגשתי ככה. חשבתי שאחרי וינה שעלינו שלב נרגיש ככה, אחרי אליפויות - ולקחתי כמה אליפויות - אבל כל פעם זה שובר שיאים. התמודדנו שווים מול שווים, ולנצח בצורה דרמטית, במשחק כזה, אנחנו בטירוף. השחקנים בטירוף, ההורים בטירוף, פשוט אין לי מילים".

שינו זוארץ, יו"ר ההתאחדות לכדורגל, פרגן לקבוצה ואמר כי "בלי בית, אבל עם תוצרת כחול-לבן, המון אמונה, איכות והשקעה אדירה של הבעלים יעקב שחר במחלקת הנוער לאורך שנים, ההעפלה של קבוצת הנוער של מכבי חיפה לשמינית גמר ליגת האלופות היא בשורה נפלאה למועדון, לאוהדים ולכדורגל הישראלי. ברכות לאיתי מרדכי ולשחקנים המבטיחים. גאווה עצומה".