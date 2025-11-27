אפילו טורקיה בעד: משחקי היורוליג יחזרו לישראל

לפי הדיווחים, בקרב הנהלת הטורניר הייתה הצבעה פה אחד להשבת המשחקים להיכל מנורה ולארנה בירושלים • גם משחקי היורוקאפ יחזרו • המשחק הראשון - כבר בעוד פחות משבועיים

שרון ניסים
שרון ניסים ■ מגיש וכתב i24NEWS
שחקן מכבי תל אביב, לורנזו בראון מכדרר
באדיבות מכבי תל אביב

אחרי יותר משנתיים של היעדרות: הנהלת היורוליג הצביעה בעד היום (חמישי) על חזרת המשחקים לישראל. למעשה, גם משחקי היורוקאפ ישובו לישראל, להיכל מנורה ולארנה בירושלים.

על פי הדיווחים ביוון, ההצבעה נעשתה פה אחד, כלומר כל קבוצות היורוליג, כולל הטורקיות והספרדיות, שהצביעו בעד החזרה לישראל

משחק הבית של הפועל ירושלים נגד המבורג ב-9.12 יהיה המשחק האירופי הראשון, כשלאחר מכן מכבי תל אביב תארח את וילרבאן ב-11 בדצמבר. הפועל תל אביב תהיה השלישית לשוב, כשתארח את הכוכב האדום בלגרד ב-16 לחודש דצמבר.

