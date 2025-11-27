אפילו טורקיה בעד: משחקי היורוליג יחזרו לישראל

אחרי יותר משנתיים של היעדרות: הנהלת היורוליג הצביעה בעד היום (חמישי) על חזרת המשחקים לישראל. למעשה, גם משחקי היורוקאפ ישובו לישראל, להיכל מנורה ולארנה בירושלים.

על פי הדיווחים ביוון, ההצבעה נעשתה פה אחד, כלומר כל קבוצות היורוליג, כולל הטורקיות והספרדיות, שהצביעו בעד החזרה לישראל.

משחק הבית של הפועל ירושלים נגד המבורג ב-9.12 יהיה המשחק האירופי הראשון, כשלאחר מכן מכבי תל אביב תארח את וילרבאן ב-11 בדצמבר. הפועל תל אביב תהיה השלישית לשוב, כשתארח את הכוכב האדום בלגרד ב-16 לחודש דצמבר.