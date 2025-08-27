שנתיים ללא תחרויות בישראל: עוד 6 טורנירי טניס בוטלו

מומלצים -

שנתיים ללא תחרויות בין לאומיות בישראל: הפדרציה הבין-לאומית לטניס (ITF) הודיעה היום (רביעי) על ביטול שישה טורנירי פיוצ’ר לנשים ולגברים, שהיו מתוכננים להתקיים בחודשים אוקטובר- נובמבר ברחבי הארץ.

לאחר שנתיים ללא תחרויות בין-לאומיות בישראל, באיגוד הטניס קיוו כי עם החזרה לשגרה והמצב הביטחוני הרגוע יחסית, ניתן יהיה להחזיר את הסבב הבי-לאומי לישראל. האיגוד אף השלים היערכות מלאה לקיום האירועים כולל תקציב, ספונסרים, שיתופי פעולה עם מועדוני הטניס וצוותי שופטים ותפעול, אולם ה-ITF קבע כי לנוכח העובדה שעדיין נשמעות אזעקות והמדינה מצויה במצב מלחמה - לא תתקיימנה בישראל בשנת 2025 תחרויות בינלאומיות לבוגרים.

יחד עם זאת, איגוד הטניס ממשיך לארח תחרויות נוער בין-לאומיות: שתיים מהן יתקיימו כבר במהלך החודש הקרוב, ועוד שתיים נוספות מתוכננות לחודש אוקטובר. בנוסף, בחודש אוקטובר צפויה להתקיים גם תחרות מאסטרס בינלאומית, כל זאת במטרה לאפשר לשחקנים ולשחקניות הישראליים לצבור ניסיון תחרותי יקר ערך ונקודות דירוג עולמיות.

איגוד הטניס פעל בכל האמצעים שעמדו לרשותו על מנת לשנות את ההחלטה, אך הדבר לא התאפשר. נקבע כי לקראת סוף שנת 2025 תיערך הערכת מצב מחודשת ובסיומה עם השגת הפסקת אש או סיום הלחימה יוחזרו התחרויות לישראל.