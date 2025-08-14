הצביעות של אופ"א: לא אפשרה להניף שלט למען רום ברסלבסקי

מומלצים -

סערה נוספת: כוחות האבטחה בבוקרשט מנעו היום (חמישי) מאוהדי בית"ר להכניס שלט למען שחרור החטוף רום ברסלבסקי לאיצטדיון בבוקרשט שבו היא משחקת נגד ריגה. המשחק של בית"ר, מתקיים במסגרת הסיבוב השלישי של מוקדמות הקונפרנס ליג.

כזכור, אתמול הציבו ראשי אופ"א במשחק בין פריז סן ז’רמן לטוטנהאם שלטים "הפסיקו להרוג ילדים", מסר המתכתב עם הביקורת הבינלאומית על ישראל ומכוון אליה. לפני שריקת הפתיחה, אופ"א הודיעו על צעד חריג כאשר שני ילדים פלסטינים עלו עם נשיא הארגון לטקס חלוקת המדליות.

הארגון תיאר את טאלה, הילדה הראשונה שתעלה כמי ש"בריאותה שברירית" והיא הועברה למילאנו לקבל טיפול מכיוון שחסר ציוד רפואי בעזה. אל הילדה בת ה-12 הצטרף מוחמד בן ה-9 שאיבד את הוריו במלחמה ונפצע קשה "כתוצאה מתקיפת אוויר", כפי שטענו באופ"א.