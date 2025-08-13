אבי בן טל מונה למנכ"ל החדש של מועדון מכבי תל אביב בכדורסל

מומלצים -

אבי בן טל מונה למנכ"ל מועדון הכדורסל מכבי תל אביב. בתקופה הקרובה ילווה על ידי המנכ"ל היוצא מודי פלד בתהליך חפיפה מקצועי ומלא, במטרה להבטיח המשכיות תפקודית חלקה ומוצלחת.

אבי בן טל, לשעבר מנכ"ל ערוץ 13, מנכ"ל ynet ובעל ניסיון של כשלושה עשורים בתפקידי ניהול בכירים בקבוצת "ידיעות אחרונות" ובתחום המדיה.

במהלך הקריירה שלו, הוביל בן טל תהליכי הבראה וצמיחה בארגונים גדולים, פיתח מנועי הכנסה חדשים, ניהל מאות עובדים, והוביל מהלכים אסטרטגיים בשוק התקשורת.

אבי בן טל: "כאוהד מכבי תל אביב מילדות (וגם כמנוי בהיכל שנים רבות) אני נרגש להיכנס לתפקידי כמנכ"ל המועדון, מכבי תל אביב היא הרבה מעבר למועדון ספורט – היא סמל. אני נכנס לתפקיד מתוך תחושת שליחות, בכוונה לנהל, לחבר, להוביל ולחדש זו זכות גדולה, ואני מודה לבעלי המניות על האמון".