פרו-פלסטיניים תכננו לעקוב אחרי שחקני מכבי בבירמינגהם

כחודשיים אחרי המשחק נגד אסטון וילה בבירמינגהם שבאנגליה במסגרת הליגה האירופית, ה"טלגרף" הבריטי חושף התארגנות של פעילים פרו-פלסטינים שתכננו לפעול נגד שחקני מכבי תל אביב בעת שהייתם בעיר.

על פי הדיווח, הפעילים הפרו-פלסטינים זממו לרגל אחר שחקני מכבי תל אביב לאחר שמשטרת ווסט מידלנדס התעלמה מהאיום על נבחרת הכדורגל הישראלית. הודעה שנשלחה בצ'אט קבוצתי של הפעילים הפרו-פלסטינים מראה כיצד תיכננו "להפריע" לשחקנים להשתתף במשחק נגד אסטון וילה ב-6 בנובמבר.

חברי קמפיין ״Palestine Solidarity” של חבל ווסט מידלנדס התבקשו לסרוק את החדרי הלובי של בתי מלון בברמינגהם בחיפוש אחר שחקני מכבי, בניסיון למנוע את קיום המשחק. פעילי הקמפיין אכן סרקו את בתי המלון בלילה שלפני המשחק, וחיפשו פרצופים בהרכב של שחקני מכבי באתר האינטרנט של הקבוצה.

בהודעה שנשלחה בצ'אט הקבוצתי של הפעילים נכתב: "אנו זקוקים למתנדבים לפעולות חיפוש קריטיות. אנו עדיין יכולים לבטל את המשחק הזה אם נמנע מקבוצת מכבי להגיע למשחק. אנו זקוקים לאנשים שיתנדבו להיות תצפיתנים שיחפשו בלובי ובאזורי האוכל של המלון… אנו זקוקים לאנשים שיוכלו לחפש באזורי האוכל של המלון בין השעות 19:00-21:00.

כמו כן נכתב בהודעה כי הפעילים מחפשים "תצפיתנים באצטדיון וילה פארק מחר, שהתצפיתנים יוכלו לעקוב אחריהם (שחקני מכבי תל אביב) חזרה למלונות שלהם כדי לברר היכן הם שוהים, ולגייס מחאה במלון. אם תראו אותם, צלמו. מחר זו האפשרות היחידה שלנו לעשות זאת. התנדבו עכשיו".

כזכור, משטרת ברמינגהם, החליטה שבועות לפני קיום המשחק במסגרת הליגה האירופית, לאסור על אוהדי מכבי תל אביב להיכנס לאיצטדיון, בטענה לחשש לאלימות.