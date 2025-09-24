סיפורו של המרתוניסט שחלה בפרקינסון - והצליח לחזור לספורט

יאיר קרני היה אלוף ישראל בריצת מרתון, אבל נאלץ לזנוח את הספורט • עם זאת, הוא לא ויתר ובאמצעות אימונים ייחודיים שפיתח בעצמו, הצליח להפחית את הרעידות שמזוהות עם המחלה • טל שנהב פגש אותו • צפו

טל שנהב ■ מגיש המועדון העסקי 1 דקות קריאה 1 דקות קריאה