סיפורו של המרתוניסט שחלה בפרקינסון - והצליח לחזור לספורט
יאיר קרני היה אלוף ישראל בריצת מרתון, אבל נאלץ לזנוח את הספורט • עם זאת, הוא לא ויתר ובאמצעות אימונים ייחודיים שפיתח בעצמו, הצליח להפחית את הרעידות שמזוהות עם המחלה • טל שנהב פגש אותו • צפו
1 דקות קריאה
הוא היה אלוף ישראל בריצת מרתון, אבל חלה בפרקינסון ונאלץ לזנוח את הספורט. אלא שיאיר קרני לא ויתר, ובאמצעות אימונים ייחודיים שפיתח בעצמו, הצליח להפחית את הרעידות שמזוהות עם המחלה. עכשיו, הוא מסייע לאחרים להתמודד איתה באומץ. בכתבה ששודרה הערב (רביעי) ב"מהדורה המרכזית", טל שנהב מביא את סיפורו יוצא הדופן. צפו בכתבה המלאה - בראש העמוד
