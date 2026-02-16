ספורט הקרלינג אינו ידוע בהתפרצויות זעם או קללות עסיסיות על הקרח כפי שנהוג בהוקי למשל, אך זה בדיוק מה שהיו עדים לו אוהדים באולימפיאדת החורף שבקורטינה, איטליה, במשחק בין נבחרות קנדה ושוודיה במהלך סוף השבוע.

שחקן נבחרת קנדה מארק קנדי ​נעלב בערב שישי כאשר הואשם על ידי יריבו השוודי אוסקר אריקסון ב"נגיעה כפולה", נגיעה נוספת למעשה באבן המשחק, לאחר ששחרר אותה על משטח הקרח - לפני ניצחונה של קנדה 8-6 על פני יריבתה.

המשחק נעצר לזמן קצר, וקנדי התווכח עם חברי הנבחרת השוודית. לאחר שהואשם על ידי אריקסון השוודי, נשמע קנדי בן ה-44 צועק: "לא עשיתי את זה אפילו פעם אחת. אתה יכול ללכת להזדיין".

לאחר המריבה אמר הקנדי: "אני לא אוהב שמאשימים אותי ברמאות אחרי 25 שנים במקצוע וארבעה משחקים אולימפיים... אמרתי לו לאיפה הוא יכול לדחוף את זה. כי אנחנו הקבוצה הלא נכונה להתעסק איתה". יריבו השוודי אמר שהוא פשוט רוצה שכולם "ישחקו לפי אותם חוקים".

החוקים קובעים שיש לשחרר את האבן באמצעות הידית שיושבת על גבה, וחייבים לשחרר אותה מהיד לפני שהיא מגיעה לקו ה"הוג". באולימפיאדה, זהו הקו הירוק העבה בכל קצה.

למרות שבשידורים חוזרים קנדי ​​נראה משחרר את האבן באמצעות הידית, ואז נוגע בה שוב - דבר שאסור בחוקים - בספורט הקרלינג לא נעזרים בשידורים חוזרים כדי לסקור החלטות משחק. "החלטות שהתקבלו במהלך משחק הן סופיות", נמסר מארגון World Curling.

בינתיים בקנדה, הקומיקאי המקומי טוד נס ניסה להגן על קבוצת מדינתו: "רבנו בקרלינג לפני שרבנו בהוקי באולימפיאדה הזו, עד כדי כך אנחנו מתוסכלים. האמריקנים אומרים שאנחנו חלק מארה"ב, והתעריפים, ואנחנו מנומסים ומדחיקים את הרגשות... עד שאיזה שוודי אומר 'אני חושב שנגעת באבן' ואנחנו מתפוצצים עליו! תשתוק אוסקר, יש לך שם איקאה מטומטם!".