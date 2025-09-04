למרות ההפסד: ישראל העפילה לשמינית גמר היורובאסקט

מומלצים -

נבחרת ישראל הפסידה היום (חמישי) לסלובניה בתוצאה 106:96 במחזור האחרון של שלב הבתים ביורובאסקט - וסיימה את בית ד' במקום הרביעי, למרות מאזן 2:3. יריבתה בשמינית הגמר ביום ראשון תיקבע בהתאם לתוצאה במשחק בין יוון לספרד - במידה והיוונים ינצחו, הם יעלו לראשות בית ג', מה שיפגיש אותם עם ישראל, בעוד שניצחון של ספרד - שתודח מהטורניר אם תפסיד, יסדר לנבחרת הלאומית מפגש מול איטליה.

סלובניה הייתה עדיפה מעט כבר מהפתיחה, כאשר ברבע השני היא תיסכלה את הנבחרת התקפית וברחה ליתרון 13 בהפסקה. במחצית השנייה ישראל הציגה לא מעט דקות של כדורסל התקפי מלהיב, אך לא הצליחה לעצור את הסלובנים בהופעת שיא של לוקה דונצ'יץ' - שהיה בלתי ניתן לעצירה עם 37 נקודות ואסיסט אחד מטריפל דאבל. דני אבדיה רשם הופעת שיא משלו בנבחרת ישראל עם 34 נקודות, רומן סורקין הוסיף דאבל-דאבל של 14 נקודות ו-11 ריבאונדים אך התקשה מול הפיזיות של הסלובנים, כאשר ים מדר קלע 11 נקודות ומסר שמונה אסיסטים.

לאחר שהסלובנים פתחו ב-0:5, מדר וגינת קלעו נקודות ראשונות לנבחרת ושש נקודות ראשונות רצופות של אבדיה העלו את ישראל ליתרון, לפני שהסלובנים השוו ל-13:13. לוקה דונצ'יץ' העלה הילוך הגיע לעשר נקודות והעלה את נבחרתו ליתרון, לפני שאבדיה צלף שלשה והגיע אף הוא לספרות כפולות, בדרך ל-22:26 סלובניה בסיום הרבע. הנבחרת פתחה את הרבע השני עם הרבה התלהבות, אבל פסק זמן מהיר של הסלובנים הפך לחלוטין את המומנטום, כשהחבורה של בית הלחמי נותרת ללא נקודות למעלה מארבע דקות ונקלעת לפיגור 12. דונצ'יץ' המשיך לשלוט במשחק ביד רמה, שלשה של אבדיה צימקה את ההפרש ל-11 דקה למחצית, אבל רגעים של חוסר ריכוז אפשרו לכוכב לקלוע ארבע נקודות מהירות, לפני שסורקין הוריד את הקבוצות להפסקה ב-43:56.

גיא פלטין פתח את המחצית השנייה ויחד איתו הנבחרת נכנסה לטירוף עם כמה התקפות מלהיבות, אך מנגד התקשתה לעצור את הסלובנים בצד השני, לפני ששתי שלשות רצופות של הגארד צימקו ל-56:65, כשמדר מוסר אסיסט לחמישה סלים ברצף. דונצ'יץ' קלע שלשה גדולה אך לאחר מכן ספג שתי עבירות מהירות, עם מהלך חכם של אבדיה שסחט ממנו את הרביעית, אך עד לסיום הרבע שתי הנבחרות לא ממש שמרו והסלובנים היו מדויקים יותר כדי לסיים את הרבע ב-65:79. קאדין קרינגטון העיר את הנבחרת עם שבע נקודות מהירות בפתיחת הרבע האחרון ושלשה של זוסמן צימקה ל-78:83 בלבד, אבל דונצ'יץ' חזר מהספסל ויחד עם פרפרליץ' הכפיל חזרה את ההפרש תוך 40 שניות. הנבחרת עוד הצליחה לייצר מיני-ריצות עד לסיום ולנסות להתקרב, אבל בכל פעם היה זה דונצ'יץ' שדאג לשמור על הניצחון אצל סלובניה בדרך ל-96:106 בסיום.

קלעו לישראל: אבדיה 34, סורקין 14, מדר 10, קרינגטון 9, גינת 8, לוי, טימור ופלטין 6 כל אחד, זוסמן 3. כן שותפו: בורג, שגב.