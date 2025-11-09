אחרי שתי מדליות אלימפיות: פיטר פלצ'יק נפרד מעולם הג'ודו

פיטר פלצ'יק, אחד הספורטאים הגדולים והמעוטרים ביותר בישראל, יודיע מחר (שני) במסיבת עיתונאים על פרישתו מעולם הג'ודו בגיל 33. על פי גורמים מסביבתו, פלצ'יק קיבל את ההחלטה לאחרונה, והוא לא צפוי לקחת חלק בקמפיין הישראלי באולימפיאדת לוס אנג'לס 2028.

במהלך הקריירה שלו זכה פלצ'יק במדליית ארד בקטגוריית הקבוצות באולימפיאדת טוקיו (2020) ובקטגוריית המשקל עד 100 ק"ג באולימפיאדת פריז (2024).

פלצ'יק נולד באוקראינה ועלה לישראל עם אימו כשהיה תינוק, וגדל עם סבו וסבתו. בגיל 16 החל לעסוק בג'ודו באופן מקצועי, ובגיל 18 הצטרף לנבחרת הבוגרת תחת אימונו של אורן סמדג'ה.

לפלצ'יק קריירה ענפה שכללה תארים נוספים מעבר למדליות האולימפיות בהן זכה. בין היתר זכה במדליית זהב ובשתי מדליות ארד באליפות אירופה, והיה אף מדורג ראשון בעולם בקטגוריה של משקל עד 100 ק"ג.

אחרי שזכה במדליה האולימפית השנייה שלו, הודיע על הקמת קרן פלצ'יק לתמיכה כלכלית בספורטאים צעירים המתחרים באולמפיאדה, אחרי היכרות אישית עם האתגרים שספורטאים רבים בארץ נאלצים להתמודד איתם.