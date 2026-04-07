אבל בעולם הכדורגל: המאמן האגדי מירצ'ה לוצ'סקו הלך לעולמו

מירצ'ה לוצ'סקו, אחד מגדולי המאמנים בתולדות הכדורגל העולמי, הלך לעולמו הבוקר (שלישי) בבית החולים האוניברסיטאי בבוקרשט, בירת רומניה. לפני כמה ימים לקה לוצ'סקו בהתקף לב, ממנו לא הצליח להתאושש. "איל לוצ'ה" מדורג שלישי בכל הזמנים במספר התארים שבהם זכה מאמן אי פעם, כשרק סר אלכס פרגוסון וז'וזפ גוארדיולה מקדימים אותו.

ההידרדרות במצבו הרפואי של לוצ'סקו החלה במהלך מחנה האימונים של נבחרת רומניה, כאשר חש ברע במהלך ישיבה טכנית לקראת משחק הידידות מול סלובקיה. הוא אושפז בדחיפות ביום שישי האחרון, 3 באפריל, שם לקה בהתקף לב ומאז נלחמו הרופאים על חייו. הטרגדיה מגיעה ימים ספורים בלבד לאחר שסיים את תפקידו כמאמן הלאומי של רומניה, תפקיד אליו מונה באוגוסט 2024. נבחרתו נכשלה בניסיונה להעפיל למשחקי הגביע העולמי 2026 לאחר הפסד לנבחרת טורקיה.

מורשתו של לוצ'סקו משתרעת על פני עשורים ויבשות, אך היא מזוהה יותר מכל עם המהפכה שביצע במועדון האוקראיני שחטאר דונייצק. במהלך שנותיו במועדון, הפך אותו לכוח משמעותי באירופה וזכה עמו בשמונה אליפויות אוקראינה וכן בגביע הליגה האירופית (אופ"א) בשנת 2009. לוצ'סקו נחשב לדמות נערצת גם בטורקיה, שם הוביל לאליפויות את גלאטסראיי ובשיקטאש, ואף זכה בסופר קאפ האירופי עם גלאטסראיי בשנת 2000.

במולדתו רומניה, רשם לוצ'סקו הישגים היסטוריים כבר בתחילת שנות ה-80, כאשר תחת הדרכתו בקדנציה הראשונה שלו העפילה הנבחרת לראשונה בתולדותיה לאליפות אירופה בשנת 1984. הוא זכה באליפויות מקומיות עם דינמו וראפיד בוקרשט, ואימן שורה של מועדוני פאר בינלאומיים ובהם אינטר מילאנו, זניט סנט פטרסבורג ודינמו קייב. לוצ'סקו זכה בסך הכול בהיסטוריה ב-37 תארים והותיר דורות של שחקנים שראו בו מנטור ופורץ דרך טקטי.