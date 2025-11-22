הסיבה שמשטרת בריטניה אסרה על אוהדי מכבי ת"א להגיע למשחק

משטרת ווסט מידלנדס בבריטניה אסרה על אוהדים ישראלים להגיע למשחק חוץ של מכבי תל אביב בברמינגהם בעקבות מידע מודיעיני שהציג את אוהדי מכבי כ"איום גבוה", כך דווח הערב (מוצ"ש) בטיימס הבריטי. המידע כלל טענות על אלימות מצד אוהדים במהלך המשחק נגד אייאקס אמסטרדם בשנה שעברה, אך משטרת הולנד דחתה את הטענות שהוצגו בדו"ח של המשטרה הבריטית כלא מדויקות, כולל האשמות על קשרים עם צה"ל ואלימות כלפי מוסלמים.

למרות הכחשות אלו, משטרת ווסט מידלנדס השתמשה במידע כדי להמליץ על האיסור, וטענה שהמשחק עלול להוביל להפרות סדר ותקריות אנטי-חברתיות. ההחלטה עוררה התנגדות מצד גורמים פוליטיים וקהילתיים, במיוחד על רקע החשש מהשלכות אנטישמיות ומהשפעתה על אירועים עתידיים עם נבחרת ישראל.

פרטי החקירה ההולנדית לא תיארו את האירועים כאלימות מאורגנת, אלא כ"קטטות קטנות". בשורת ביקורת על משטרת בריטניה, ראשי הקהילה היהודית והפוליטיקאים טענו כי מדובר בהפליה כלפי אוהדים יהודים בלבד.

כזכור, בשנה שעברה פורעים ערבים באמסטרדם ארבו לאוהדי מכבי תל אביב אחרי משחק נגד אייאקס אמסטרדם, במה שנראה כמו לינץ' מתוכנן, ופגעו בהם.