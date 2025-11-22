הסיבה שמשטרת בריטניה אסרה על אוהדי מכבי ת"א להגיע למשחק

לפי הדיווח בטיימס הבריטי, המשטרה המקומית נעזרה במידע כוזב מהרשויות בהולנד לאחר המהומות • "האוהדים זרקו אנשים חפים מפשע לנהר", נטען בדוח המשטרתי הבריטי

גיא עזריאל
גיא עזריאל  ■ כתב מדיני ■ 
2 דקות קריאה
2 דקות קריאה
חולצת קבוצת הכדורגל "אסטון וילה"', ארכיון
חולצת קבוצת הכדורגל "אסטון וילה"', ארכיוןAP Photo/Matt Dunham, File

משטרת ווסט מידלנדס בבריטניה אסרה על אוהדים ישראלים להגיע למשחק חוץ של מכבי תל אביב בברמינגהם בעקבות מידע מודיעיני שהציג את אוהדי מכבי כ"איום גבוה", כך דווח הערב (מוצ"ש) בטיימס הבריטי. המידע כלל טענות על אלימות מצד אוהדים במהלך המשחק נגד אייאקס אמסטרדם בשנה שעברה, אך משטרת הולנד דחתה את הטענות שהוצגו בדו"ח של המשטרה הבריטית כלא מדויקות, כולל האשמות על קשרים עם צה"ל ואלימות כלפי מוסלמים. 

למרות הכחשות אלו, משטרת ווסט מידלנדס השתמשה במידע כדי להמליץ על האיסור, וטענה שהמשחק עלול להוביל להפרות סדר ותקריות אנטי-חברתיות. ההחלטה עוררה התנגדות מצד גורמים פוליטיים וקהילתיים, במיוחד על רקע החשש מהשלכות אנטישמיות ומהשפעתה על אירועים עתידיים עם נבחרת ישראל. 

פרטי החקירה ההולנדית לא תיארו את האירועים כאלימות מאורגנת, אלא כ"קטטות קטנות". בשורת ביקורת על משטרת בריטניה, ראשי הקהילה היהודית והפוליטיקאים טענו כי מדובר בהפליה כלפי אוהדים יהודים בלבד.

Video poster
בריטניה סוערת: המוני פעילי ימין הפגינו בלונדון נגד מהגרים - שהסלימה לְעימותים אלימים ומעצרים רבים

כזכור, בשנה שעברה פורעים ערבים באמסטרדם ארבו לאוהדי מכבי תל אביב אחרי משחק נגד אייאקס אמסטרדם, במה שנראה כמו לינץ' מתוכנן, ופגעו בהם.

הכתבה הזו קיבלה 0 תגובות

תגובות