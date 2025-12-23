אבי מלר, שדרן ופרשן הספורט האגדי, הלך לעולמו בגיל 72

אבי מלר, שדרן והפרשן הספורט הלך לעולמו היום (שלישי) בגיל 72. מלר, חשף בשנת 2022 כי הוא מתמודד עם מחלת הסרטן.

אבי מלר היה מזוהה בעיקר עם שידורי כדורגל אנגלי, ואת משחקי הליגות הגיש במשך שנים רבות בערוץ הספורט. מלר שידר לאורך השנים משחקי כדורגל מגרמניה, איטליה, סקוטלנד וגם מספרד. וכאמור, שידר את משחקי הליגה האנגלית בתקופה שבה המשחקים הועברו בערוץ הספורט. הוא נולד בשנת 1953 וגדל בחיפה, לאחר שהשתחרר מצה"ל שהה באנגליה במשך כעשור - עד ששב לישראל בשנת 1984.

אבי מלר נחשב לגדול אוהדי הכדורגל האנגלי והיה אוהד מסור וידוע של קבוצת "ווטפורד" המקומית. הוא שידור בערוץ הספורט, לצד גלי צה"ל, משנת 1992. יהי זכרו ברוך.

שר התרבות והספורט מיקי זוהר ספד לו: "אחד מקולות הספורט המזוהים והאהובים בישראל שליווה דורות של אוהדים בשידוריו, בפרשנות חדה, בידע עצום ובאהבה אמיתית למשחק".

השר זוהר הוסיף כי באופן אישי "נהניתי במיוחד לשמוע אותו משדר את הליגה האנגלית - בקולו הייחודי, בהתלהבות ובבקיאות יוצאת הדופן. קולו וסגנונו הפכו אותו לדמות מיתולוגית בנוף התקשורת הישראלית. תרומתו לספורט הישראלי תישאר חקוקה בזיכרון הציבורי".