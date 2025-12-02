לאחר ההתפרעויות: הצעד החריג של מכבי ת"א נגד עשרות אוהדים

בעקבות זריקת החזיזים על אוטובוס השחקנים: כלל האוהדים ששהו במתחם האימונים בקריית שלום קיבלו היום (שלישי) מכתב הרחקה ממשחקי מכבי תל אביב - ואיום בתביעה עתידית מהקבוצה.

ההרחקה היא ל-70 אוהדים ותקפה עד לתום העונה, המינויים שלהם ייחסמו ולא תינתן להם כניסה לאף משחק בית או חוץ. ארגון האוהדים "פנאטיקס" מסר בתגובה: "היום ההנהלה של מכבי החליטה לחרב את העונה עם הספין הכי עתיק שיש: הם יודעים שהארגון לא היה בבית של המאמן, שהמחאה באימון הייתה במקום ושהקהל של מכבי עומד מאחורי הקבוצה לא משנה מה".

הארגון הוסיף כי על אף זאת החליטה הקבוצה לשגר מכתבי הרחקה "לעשרות אנשי הארגון ולפתוח מלחמה ישירה, כדי שנצא עליהם וככה תבינו שכל מה שקרה זה אשמת האוהדים העבריינים. הם יודעים שהנפגעים הישירים זה הקהל כולו והשחקנים, אך יותר חשוב להם שבתקשורת יפסיקו לדבר על הכישלון שלהם".

מנכ"ל הקבוצה ג'ק אנגלידיס התייחס להוצאת צווי ההרחקה ואמר כי "אי אפשר להגיע למתחם האימונים ולאיים לרצוח אנשים, זה גורם לנזק גדול וזה לא מקובל. הם אלו האנשים שמנותקים, שמאיימים על אמא וילדה בת שש". הוא הוסיף: "המועדון החליט שהדבר הנכון לעשות הוא לפעול נגד האחראיים. נגד אלו שאיימו לרצוח אנשים, ולהרחיק אותם", וציין כי הוא לא מבין "איך אפשר להגן על האנשים האלו".

לאחר פרסום תגובת ארגון האוהדים מסר המנכ"ל אנגלידיס: "אין לי זמן להסתכל על הודעות של ארגוני אוהדים אבל הייתי מאוד ברור, זו לא מלחמה באוהדים אלא משהו שמתקשר לדברים גדולים יותר, גם לנושא הגזענות".