לאחר 29 משחקים ויותר מ-12 שנה: הפועל ניצחה בדרבי התל אביבי

הקבוצה ניצחה במהפך מטורף עם שני שערים שהובקעו בתוספת הזמן • זיקוקים נורו בסביבת אצטדיון בלומפילד בתום המשחק

שרון ניסים
שרון ניסים ■ מגיש וכתב i24NEWS
משחק של הפועל תל אביב באצטדיון בלומפילד, ארכיון
משחק של הפועל תל אביב באצטדיון בלומפילד, ארכיוןדני מרום, פלאש90

קבוצת הכדורגל הפועל תל אביב ניצחה הערב (שני) את מכבי בתל אביב בדרבי שהתקיים בבלומפילד - לראשונה מזה 29 משחקים, ולאחר יותר מ-12 שנים. בתום המשחק נורו זיקוקים בסביבת האצטדיון.

המשחק נמשך למרבית אורכו כשהפועל בפיגור של שער אל מול הקבוצה היריבה, לאחר שדור פרץ הבקיע שער בדקה ה-32. עם הכניסה לתוספת הזמן, נוצר מהפך גדול כשהפועל הצליחה להבקיע שני שערים, ולא רק להשוות - אלא גם לנצח.

