לאחר 29 משחקים ויותר מ-12 שנה: הפועל ניצחה בדרבי התל אביבי

קבוצת הכדורגל הפועל תל אביב ניצחה הערב (שני) את מכבי בתל אביב בדרבי שהתקיים בבלומפילד - לראשונה מזה 29 משחקים, ולאחר יותר מ-12 שנים. בתום המשחק נורו זיקוקים בסביבת האצטדיון.

המשחק נמשך למרבית אורכו כשהפועל בפיגור של שער אל מול הקבוצה היריבה, לאחר שדור פרץ הבקיע שער בדקה ה-32. עם הכניסה לתוספת הזמן, נוצר מהפך גדול כשהפועל הצליחה להבקיע שני שערים, ולא רק להשוות - אלא גם לנצח.