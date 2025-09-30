הצטרפו לחרם: ריבוק העולמית דרשה להתנתק מהכדורגל בישראל

חברת ריבוק העולמית פנתה להתאחדות לכדורגל בישראל היום (שלישי) בדרישה להסיר את סמל החברה ממדי הנבחרת בשל לחץ ואיום בחרם של תנועת ה-BDS. מדובר בהנחייה של המותג העולמי האמריקני לספק ריבוק המקומי שחתום על חוזה מול ההתאחדות. למרות זאת את המשחקים הקרובים בשבוע הבא הנבחרת תשחק עם מדי ריבוק.

דרישה זו מצטרפת לשורת מקרים המחרימים את ישראל בעולם בכלל ובספורט העולמי בפרט.

נזכיר כי בתחילת ספטמבר נחשף ניסיון של פיפ"א להשעות את כל הקבוצות הישראליות "עקב המלחמה בעזה", זאת בעקבות קריאות מומחים מייעצים של האו"ם אליה ואל הגופים האירופיים לעשות כן. לפי רשת החדשות הבריטית "סקיי ניוז" - בארה"ב אישרו כי וושינגטון מנסה למנוע מהתחרות הבין-לאומית לבצע את ההדחה.

בנוסף לכך, בחודש שעבר הציבו ראשי אופ"א (איגוד התאחדויות הכדורגל האירופיות) במשחק בין פריז סן ז'רמן לטוטנהאם שלטים "הפסיקו להרוג ילדים" המכוון לביקורת הבינלאומית על ישראל. באותו המשחק, לפני שריקת הפתיחה אופ"א הודיעו על צעד חריג כאשר שני ילדים פלסטינים עלו עם נשיא הארגון לטקס חלוקת המדליות. זאת ועוד, יום לאחר מכן אירעה סערה נוספת, הפעם במשחק בין בית"ר ירושלים לריגה באיטצדיון שבבוקרשט, כאשר כוחות האבטחה מנעו מאוהדי בית"ר להכניס לשטח האיצטדיון שלט הקורא לשחרור החטוף רום ברסלבסקי.

החרם לא דילג על ענפים אחרים - ביצועי הנבחרת הישראלית במירוץ האופניים "הוואלטה" בספרד נפגעו כשקבוצת הרוכבים נאלצה לעצור ולשנות מסלול במהלך המירוץ בעקבות מפגינים פרו-פלסטיניים שפרצו לאמצע הכביש.

במקרים מסוימים ההחלטות מתקבלות משיקולים ביטחוניים, אך באופן שעדיין בעייתי לספורט הישראלי, כמו למשל שישה טורנירי טניס שהיו אמורים להתקיים בישראל ובוטלו לאחר שהפדרציה הבין-לאומית (ITF) לטניס הודיעה על כך בסוף חודש אוגוסט. לפי דבריהם הנימוק הוא: "לנוכח העובדה שעדיין נשמעות אזעקות ומתרחשת מלחמה".

לצד פעולות מטרידות אלו, צצים להם קמפיינים רבים ברחבי העולם הקוראים להחרים את הספורט הישראלי.כך לדוגמה קמפיין אנטי-ישראלי שנקרא #GameOverIsrael הושק החודש בטיימס סקוור שבניו יורק - וקרא להתאחדויות הכדורגל באירופה להחרים את נבחרת ישראל.