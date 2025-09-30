הודות לטראמפ: המהלך להשעיית ישראל מאופ"א הוקפא

על פי דיווח בסקיי ניוז, אופ"א דוחה לעת עתה את ההצבעה על השעיית ישראל מהשתתפות במפעלים האירופיים, בשל התוכנית של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לסיים את המלחמה בעזה

כזכור, בימים האחרונים עלו קריאות בקרב חברי הוועד הפועל של אופ"א ובתוך התאחדויות הכדורגל האירופיות להדיח את הנבחרות הישראליות. אולם מאז, חשף הנשיא טראמפ את תכנית 21 הנקודות לשלום לסיום שנתיים של מלחמה, כאשר מתקיימות שיחות להשגת הסכם בין ישראל לחמאס.

כעת קיימת אמונה בקרב מנהיגי הכדורגל האירופי כי הטלת סנקציות ספורטיביות על ישראל לא תהיה המהלך הנכון באמצע שיחות השלום. בעוד שחלק קיוו להצבעה של הוועד הפועל של אופ"א על ישראל, לא ידוע על כינוס עד להודעה חדשה.

כזכור, בחודש שעבר הציבו ראשי אופ"א במשחק בין פריז סן ז'רמן לטוטנהאם שלטים "הפסיקו להרוג ילדים" המכוון לביקורת הבינלאומית על ישראל. באותו המשחק, לפני שריקת הפתיחה אופ"א הודיעו על צעד חריג כאשר שני ילדים פלסטינים עלו עם נשיא הארגון לטקס חלוקת המדליות. בנוסף, יום לאחר מכן אירעה סערה נוספת, הפעם במשחק בין בית"ר ירושלים לריגה באיטצדיון שבבוקרשט, כאשר כוחות האבטחה מנעו מאוהדי בית"ר להכניס לשטח האיצטדיון שלט הקורא לשחרור החטוף רום ברסלבסקי.