מפקד המחוז שביטל את הדרבי: "הייתי חוזר על ההחלטה שוב"

מפקד מחוז תל אביב במשטרה, חיים סרגרוף, דיבר היום (שלישי) לראשונה על החלטתו לא לקיים את משחק הדרבי, ואמר כי הוא עומד מאחורי ההחלטה באופן מלא, למרות שהיא הייתה קשה. "הייתי עושה את אותו הדבר גם היום, כי אם היה נזרק עוד רימון, אם מישהו היה מאבד עין או חיים היו שואלים איך לא עצרתם", אמר.

בהצהרתו אמר סרגרוף כאמור כי "אחרי יומיים של מחשבה לא פשוטה אני עומד מאחורי ההחלטה הקשה לסגור את משחק הדרבי. מדובר בארוע טעון, עם 26 אלף אוהדים - רובם המוחלט קהל טוב, נורמטיבי, שבא ליהנות מערב של ספורט ותרבות. אבל קומץ קטן, עשרות בודדים, החליטו שהמגרש הוא לא מקום לספורט אלא זירה למלחמה. הייתי עושה את אותו הדבר גם היום".

עוד הוסיף כי "עוד לפני שהמשחק החל, נזרקו 48 רימוני עשן, כולם תקניים, צה"ליים. 15 בני אדם נפצעו, בהם 12 אזרחים ושלושה שוטרים. ילדה בת 13 שנפגעה בלחי מרימון - סנטימטר אחד נוסף, והיא הייתה עלולה לאבד עין. ילד בן 13 נוסף נפגע בעמוד השדרה - ההבדל בין כווייה לשיתוק הוא רגע אחד בלבד".

"ברקע קיבלתי דיווחים על פצועים נוספים, לצד התרעות מודיעיניות לאירועים נוספים. ברגע הזה עמד לנגד עיניי רק דבר אחד - ביטחון הציבור. לכן החלטתי, אחרי התייעצות עם גורמים מקצועיים בלבד במד"א, ביחידת החבלה ובשטח, להפסיק את המשחק", הסביר.

עוד ציין כי "הודעתי למפכ"ל רגע לפני ההכרזה, דקה לפני והוא גיבה את החלטתי באופן מלא". "לפי נתוני מד"א, היו בארוע למעלה מ-30 פצועים 8 מהם פונו לבתי החולים", אמר סרגרוף.

הוא הוסיף ואמר כי "אנחנו נחקור את החדירה של אמצעי הלחימה למגרש ונגלה מי הכניס את הרימונים על מנת למצות איתו את הדין".

כזכור, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הגיב על הארועים ואמר כי "ההחלטה היא החלטה של מפקד המחוז ואני מגבה אותו, וסבור כי המשטרה פעלה נכון".

סרגרוף הגיב על דבריו ואמר כי "לא דיברו איתי לא לפני ולא אחרי. מפקד שמגיע להיות מפקד מחוז הוא לבדו מתחילת התפקיד ועד סופו. היחיד שאני מדבר איתו זה המפכ"ל והיחיד שיכול להנחות אותי זה המפכ"ל. אני יכול להגיד שמדובר בהחלטה שלי באופן מלא".

נזכיר כי המשטרה הודיעה ביום ראשון השבוע על ביטול הדרבי בין הפועל למכבי תל אביב בגלל הדלקת אמצעי פירוטכניקה ביציעי אוהדי שתי הקבוצות, שאף השליכו אבוקות לכר הדשא.

"הפרות סדר, התפרעויות, השלכת חפצים, רימוני עשן זיקוקים, שוטרים פצועים ונזקים לתשתית המגרש - זה לא משחק כדורגל - זו הפרת סדר ואלימות חמורה", מסרה המשטרה, "לאור הפרות הסדר וסיכון חיי אדם לקראת תחילתו של משחק הכדורגל באיצטדיון בלומפילד, משטרת ישראל הודיעה לקבוצות ולהנהלת הקבוצות והשופטים, כי הוחלט לא לאפשר את קיום המשחק".