אימון אחרון לפני משחק האולסטאר: הלילה הגורלי של דני אבדיה

דני אבדיה יעלה הלילה (בין ראשון לשני) על המגרש לקראת מה שנראה כמשחק הגורלי של הקריירה שלו - אולסטאר ה-NBA. באימון האחרון של קבוצת העולם בה הוא משתתף, נראה היה שדני לא מתרגש יותר מדי - לפחות לא כמו העיתונאים שבאו לסקר את המשחק ואת המעמד המיוחד.

בישראל מאמינים שלא משנה מה יהיו תוצאות המשחק, העיקר שבפעם הראשונה בהיסטוריה יונף דגל ישראל במעמד הכדורסל היוקרתי בעולם. הקבוצה של דני, קבוצת העולם, אמורה לעלות כבר במשחק הראשון מתוך ארבעה, והיא תתמודד מול כוכבי ארה"ב. במשחק הזה דני משחק קבוצתי כשלצידו כמה מהשמות הגדולים בעולם. בהמשך דני יפגוש את קבוצת ה-USA Stripes, תלוי במאזן של קבוצתו.

המשחק צפוי להיערך באיצטדיון חדש והמתקדם מסוגו בעולם, שנפתח רק לפני שנה וחצי והקמתו עלתה יותר משני מיליארד דולר. עבור אלו שרוצים לצפות במשחק בלייב - אם בדרך כלל משחקי ה-NBA נערכים בשעות הקטנות של הלילה הישראלי, משחק האולסטאר צפוי להתחיל מעט מוקדם יותר, סמוך לחצות.