המדליסט האולימפי שגיא מוקי הודיע על פרישה מג'ודו בגיל 33

המדליסט האולימפי שגיא מוקי הודיע היום (שני) רשמית על פרישה מג'ודו בגיל 33. מוקי ייצג את ישראל באולימפיאדת ריו 2016 ובאולימפיאדת טוקיו 2020, אז היה שותף לזכייה במדליית ארד קבוצתית.

בין הישגיו הבולטים: מדליית זהב באליפות העולם בטוקיו 2019 וארד באליפות העולם בטשקנט 2022 עם הנבחרת הקבוצתית. זכייה בשתי מדליות זהב (2015 ו-2018) וארד אחת (2021) באליפויות אירופה. כמו כן, זכה במדליות בסבבי הגרנד סלאם והגרנד פרי, וייצג את ישראל באולימפיאדות ריו 2016 וטוקיו 2020, שם כאמור זכה במדליית הארד הקבוצתית ההיסטורית.