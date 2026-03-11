התקווה של טוטנהאם להשיג יתרון בשמינית גמר ליגת האלופות הפכה אמש (שלישי) לאחד הלילות המביכים בתולדות המועדון, עם תבוסה 5:2 לאתלטיקו מדריד שמותירה לה סיכוי קלוש לגומלין ב-18 במרץ. האירוע המרכזי שהרעיד את עולם הכדורגל אינו התוצאה, אלא החלטתו של המאמן הזמני, איגור טודור, להחליף את השוער בן ה-22, אנטונין קינסקי, פחות מעשרים דקות מרגע שריקת הפתיחה.

קינסקי, שרשם את הופעת הבכורה שלו במדי התרנגולים במפעל היוקרתי, פתח את המשחק ברצף שגיאות קטסטרופליות. בדקה השישית הוא החליק ואיפשר למרקוס יורנטה לקבוע 1:0. שמונה דקות מאוחר יותר הכפיל אנטואן גריזמן את היתרון, ובדקה ה-15 מסר השוער את הכדור ישירות לרגליו של חוליאן אלברז, שכבש את השלישי בקלות.

המאמן איגור טודור לא המתין למחצית ושלח למגרש את גוליילמו ויקאריו בדקה ה-17. קינסקי, שנראה המום עם ראשו בין ידיו, ירד מהמגרש לקול תמיכת חבריו להגנה כריסטיאן רומרו ופדרו פורו, אך זכה להתעלמות מהמאמן בדרכו לחדר ההלבשה.

ויקאריו, שאיבד את מקומו בהרכב בעקבות ביקורת על יכולתו, ספג בעצמו חמש דקות לאחר שנכנס, ואתלטיקו עלתה ל-4:0 מהדהד כבר בדקה ה-22.

"מעולם לא ראיתי דבר כזה על מגרש הכדורגל, זה מהלך שמרסק את הנשמה", אמר שוער העבר פול רובינסון בשידור הרדיו של ה-BBC. רובינסון תקף בחריפות את טודור: "זו החלטה אנוכית של מאמן שדואג רק להישרדות שלו ומתעלם לחלוטין מההשלכות על שוער צעיר".

גם שוער העבר האגדי פיטר שמייכל הצטרף לביקורת וטען ברשת CBS כי "טודור השמיד לו את הקריירה. כל עולם הכדורגל יזכור לו את הרגע הזה".

השוער הצ'כי הבינלאומי הגיע ללונדון מסלביה פראג בינואר 2025 תמורת כ-12.5 מיליון פאונד, אך מאז אוקטובר האחרון כמעט ולא זכה לדקות משחק, למעט שתי הופעות בגביע הליגה. חוסר הניסיון שלו בבמה המרכזית בלט מול ההתקפה הקטלנית של דייגו סימאונה.

בתום המשחק, טודור הדף את הטענות לפיהן הקפטן כריסטיאן רומרו הוא זה שביקש את החילוף. "ההחלטה הייתה שלי בלבד", הצהיר המאמן. כשנשאל האם הוא ראוי להמשיך בתפקידו, השיב: "זה לא הנושא כרגע. המטרה היא לעזור לקבוצה, קשה להסביר למה בכל משחק קורה משהו כזה".

באנגליה קטלו את ניהול המשחק של טוטנהאם, קולגות למקצוע מיהרו לחזק את קינסקי. דויד דה חאה, שוער פיורנטינה, כתב ברשתות החברתיות: "אף אחד שלא עמד בשער לא יכול להבין כמה העמדה הזו קשה. תרים את הראש, אתה עוד תחזור".