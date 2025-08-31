סנסציה באליפות אירופה בכדורסל: ישראל הביסה את צרפת

מומלצים -

נבחרת ישראל בכדורסל השיגה הערב (ראשון) את אחד הניצחונות הגדולים שלה בשנים האחרונות, 69:82 על נבחרת צרפת, שנחשבת לאחת הנבחרות החזקות בטורניר, במשחק השלישי באליפות אירופה הנערכת בפולין.

אם לשפוט לפי תוצאת הרבע הראשון, שהסתיים כשידה של צרפת על העליונה (17:22 ), ספק אם מישהו חשב שהערב יסתיים בצורה אחרת לחלוטין. אבל ישראל הקטנה, המאוחדת והחכמה של המאמן אריאל בית הלחמי, עשתה את זה בגדול נגד יריבה שלפחות על הנייר, עדיפה עליה בכל עמדה על המגרש.

ברבע השני השחקנים בכחול לבן, בהנהגתו של ים מדר, הפכו ל-25:26. המאמן הצרפתי, פרדריק פוטו, לקח טיים אאוט והעיר את השחקנים שלו, שהגיבו בהחזרה מהירה של היתרון ועלייה ל-26:29. איתן בורג איזן בהמשך, לפני שג'ייטה שבר שוויון. הנבחרות נתקעו, אבל שלשה של יובל זוסמן והחזיר את היתרון ללבנים (30:32). הצרפתים חפרו נקודות בצבע ובצד השני נמרוד לוי קלע לפני הירידה להפסקה וקבע 36:36 במחצית.

גם הרבע השלישי היה צמוד, שלשות של מדר ודני אבדיה הקפיצו את ישראל ליתרון 38:42. צרפת צימקה, אבל תומר גינת העלה את הלבנים ל-41:45. תאו מאלדון הצרפתי לקח על עצמו את הניהול ועם פעולות טובות של יאבוסלה והורד - בהגנה ובהתקפה - והכחולים הפכו וחזרו להוביל. היתרון עבר מצד לצד, כשאף אחת מהנבחרות לא מצליחה לייצר מומנטום ולברוח להפרש משמעותי. בסיום הרבע השלישי 55:56 לצרפת.

ואז הגיע הרבע האחרון. ישראל לא ויתרה ופעולות גדולות של אבדיה השיבו אותה ליתרון והעלו אותה ל-59:63. צרפת החטיאה ומדר תפר שלשה שהעלתה את ישראל ל-59:66 ושלחה את הצרפתים לפסק זמן. המומנטום של הלבנים לא נקטע, וישראל השאירה את הצרפתים חסרי אונים. בסיום 69:82 סנסציוני.

קלעו לישראל: דני אבדיה 23 נקודות ו-8 ריבאונדים, ים מדר 17, תומר גינת 14, רומן סורקין 12, איתן בורג 5, קאדין קרינגטון 4, יובל זוסמן 3, רפי מנקו 2, נמרוד לוי 2. איתי שגב ובר טימור שיחקו ולא קלעו.

קלעו לצרפת: זקארי ריזאשה 14, אלי אוקובו 13, ג'יילן הורד 12.