היסטוריה קטנה בכדורגל העולמי: נבחרת קורסאו - אי קטן בקריביים שאוכלוסייתו מונה כ-150 אלף תושבים בלבד, קטן פי 50 מישראל - העפילה הלילה (בין שלישי לרביעי) למונדיאל אחרי 0:0 מול ג'מייקה - ובכך רשמה שיא חדש למדינה הקטנה בהיסטוריה שמעפילה לגביע העולם - שייערך בקיץ הקרוב. גם פנמה והאיטי הבטיחו הלילה את מקומן בתחרות.

מי שהחזיקה בשיא הקודם הייתה איסלנד, שאוכלוסייתה גדולה יותר מפי שניים מזו של קורסאו ומונה קצת פחות מ350 אלף תושבים.

מונדיאל 2026, טורניר גביע העולם בכדורגל לנבחרות גברים של פיפ"א ה-23, שעתיד להתקיים בקיץ הקרוב כאמור, יתקיים ב-16 ערים בשלוש מדינות שונות בצפון אמריקה, כאשר מדובר בפעם הראשונה מאז שנת 2002 בה נערך מונדיאל ביותר ממדינה אחת. בתוך כך, מדובר בפעם הראשונה בהיסטוריה שהתחרות תיערך בלמעלה משתי מדינות.

ארצות הברית, מקסיקו וקנדה הן המדינות שיארחו את התחרות העולמית, כאמור, כאשר רבע הגמר, חצי הגמר והן הגמר - יתקיימו בארצות הברית בלבד.

טורניר זה יהיה הראשון לכלול 48 נבחרות, שכן בשנת 2017 מועצת פיפ"א הצביעה פה אחד על הרחבת המונדיאל - הפורמט המבטיח ביותר מבחינה כלכלית.