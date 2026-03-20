"הפרה כללים בשטחים": ישראל לא תושעה מפיפ"א - אבל תשלם ביוקר

פיפ"א הודיעה אמש (חמישי) כי היא דוחה את ההצעה של ההתאחדות הפלסטינית להשעות את ישראל. עם זאת, הארגון החשוב בכדורגל העולמי החליט להעניש את ההתאחדות הישראלית.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

למעשה, פיפ"א קבעה כי ישראל תאלץ לשלם 150 אלף פרנקים שוויצרים (כמעט 600 אלף שקלים) בעקבות הפרות של כללי האתיקה של הארגון בשטחים.

עוד קבעה ועדת המשמעת של פיפ"א כי ההתאחדות הכדורגל הישראלית ביצעה מספר הפרות של התחייבויותיה כחברה בפיפ"א על פי סעיף 13 (התנהגות פוגענית והפרת עקרונות הפייר פליי) וסעיף 15 (התבטאויות גזעניות) של קוד המשמעת של פיפ"א.