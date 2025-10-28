אלונה ברקת: "סרטון מבחיל של המשטרה, חציית קו אדום"

המשטרה פרסמה היום (שלישי) סרטון חריג, בו היא משווה בין אירוע הדרבי - לבין העימותים במזרח ירושלים, זאת לקראת גמר גביע הטוטו שייערך הערב.

בהפועל תל אביב גינו את הסרטון: "מועדון הכדורגל הפועל תל אביב מזועזע מהסרטון המבחיל והמסוכן שפרסמה משטרת ישראל. אנו קוראים בקריאה דחופה לאנשי ההתאחדות לכדורגל, מנהלת הליגות, גורמי האכיפה והחוק, לצאת בקול אחיד ומרגיע לקראת המשחק הערב ולגנות בכל תוקף את המסר הנורא שבסרטון".

דוברות המשטרה

"צריך להגיד זאת בבירור ומבלי להתייפייף, דמם של אוהדי הכדורגל בישראל הותר. אנו מתריעים מראש, האסון הגדול קרוב מתמיד - וכשהוא יגיע, לגורמי האכיפה שאמונים על שמירה על הסדר, יהיה חלק עיקרי בו. אנו קוראים מכאן לאוהדי הקבוצה שמגיעים הערב לאצטדיון סמי עופר לנהוג באיפוק ולא להיגרר לפרובוקציות. המועדון מודיע בצער רב, שהיינו שמחים לקרוא לכם להגיע בהמוניכם למשחק כדורגל מרגש, אך אנו לא יכולים לקחת אחריות על כך שכולם יחזרו לביתם בשלום", נכתב.

עוד נמסר: "מועדון הכדורגל הפועל תל אביב לא ישלים עם התנהגות ברוטלית ואלימה כנגד אוהדיו המסורים וימשיך לעמוד על זכותם של אוהדי כדורגל לצפות ולתמוך בקבוצתם מבלי לחשוש לבריאותם".

הבעלים של הפועל ב"ש אלונה ברקת, פרסמה בחשבון ה-X שלה את הודעתה ביחס לסרטון שפרסמה המשטרה: "הסרטון המבחיל של דוברות המשטרה שמשווה בין אוהדי הפועל תל אביב למחבלים הוא חציית קו אדום של הסתה נגד כל אוהדי הכדורגל".

"אני דורשת מהמשטרה להתנער מיידית מהסרטון, ולהתנצל בפני האוהדים. אני מצפה מההתאחדות והמנהלת לגנות את הסרטון ולפעול בכל האמצעים נגד יוצרי הסרטון".

כזכור, מוקדם יותר פרסמה המשטרה סרטון לפני גמר גביע הטוטו בו הוצגו האבוקות ממשחק הדרבי התל אביבי ונערכו יחד עם סרטונים של הפרות סדר ממזרח ירושלים, תחת הכותרת "מצא את ההבדלים".

נזכיר כי המשטרה הודיעה ביום ראשון שעבר על ביטול הדרבי בין הפועל למכבי תל אביב בגלל הדלקת אמצעי פירוטכניקה ביציעי אוהדי שתי הקבוצות, שאף השליכו אבוקות לכר הדשא.

"הפרות סדר, התפרעויות, השלכת חפצים, רימוני עשן זיקוקים, שוטרים פצועים ונזקים לתשתית המגרש - זה לא משחק כדורגל - זו הפרת סדר ואלימות חמורה", מסרה המשטרה לאחר האירוע, "לאור הפרות הסדר וסיכון חיי אדם לקראת תחילתו של משחק הכדורגל באיצטדיון בלומפילד, משטרת ישראל הודיעה לקבוצות ולהנהלת הקבוצות והשופטים, כי הוחלט לא לאפשר את קיום המשחק".

מפקד מחוז תל אביב במשטרה, חיים סרגרוף, דיבר יומיים לאחר מכן לראשונה על החלטתו לא לקיים את המשחק, ואמר כי הוא עומד מאחורי ההחלטה באופן מלא, למרות שהיא הייתה קשה. "הייתי עושה את אותו הדבר גם היום, כי אם היה נזרק עוד רימון, אם מישהו היה מאבד עין או חיים היו שואלים איך לא עצרתם", אמר.