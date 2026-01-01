לאחר קריירה מפוארת: ערן זהבי הודיע על פרישה מכדורגל

שחקן הכדורגל ומלך השערים של נבחרת ישראל ערן זהבי הודיע הבוקר (חמישי) על פרישה מכדורגל בגיל 38. בפוסט ברשת החברתית אינסטגרם כתב: "האהבה הראשונה והכי גדולה בחיים שלי, אנחנו נפרדים היום על הדשא אבל בטוח שלא לתמיד".

מלך ההבקעות של הנבחרת, עם 35 שערים, כתב כי הוא "אסיר תודה על מי שאני בזכות הכדורגל, אוהב אתכם מהלב. אתגעגע בדיוק כמוכם, תודה על הכל".

זהבי הצטרף למכבי תל אביב בשנת 2013, ומדי הקבוצה זכה בארבע אליפויות, גביע המדינה, שלושה גביעי טוטו ושני תארי אלוף האלופים. בתקופתו בקבוצה כבש 205 שערים ב-312 הופעות על מדים צהובים-כחולים, זה נחשב להישג מהמשמעותיים ביותר בהיסטוריה של הקבוצה.

זהבי החל את דרכו בנוער של הפועל תל אביב כשהוא בן 16, ובהמשך הפך לשחקן בקבוצה. הוא נבחר פעמיים לכדורגלן העונה והיה למלך השערים של ליגת העל שלוש עונות ברציפות.

יו"ר ההתאחדות לכדורגל שינו זוארץ אמר כי "הקריירה של ערן זהבי היא לא פחות מאגדה שהפכה למציאות. וגם כאשר אגדות מגיעות לסיומן, הן ממשיכות להיות אתנו עוד שנים רבות. נבחרת ישראל, הכדורגל שלנו, נהנו משחקן נדיר, מקצוען, ווינר שקבע רף חדש בכל כך הרבה פרמטרים".

עוד הוסיף כי עם ערן זהבי "זה תמיד היה המופע של שיא הרגש. המחויבות של ערן למדים הלאומים, האופן בו השפיע על כל שחקן ואיש צוות היה עצום. אני מאמין כי המסע שלו בנבחרת ישראל עדיין לא הסתיים".