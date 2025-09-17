הסחף נמשך: קריאה להחרים את הכדורגל הישראלי בטיימס סקוור

מומלצים -

הצונאמי המדיני יגיע גם לספורט? קמפיין מדאיג בשם #GameOverIsrael הושק הלילה (בין שלישי לרביעי) בטיימס סקוור שבניו יורק בקריאה להתאחדויות הכדורגל באירופה להחרים את ישראל.

הקמפיין קורא להתאחדויות הכדורגל בבלגיה, אנגליה, צרפת, יוון, אירלנד, איטליה, נורבגיה, סקוטלנד וספרד להחרים את נבחרת ישראל ולאסור על שחקנים ישראלים להשתתף בתחרויות מקומיות, בטענה לפגיעה בספורטאים פלסטינים כתוצאה מהמלחמה המתמשכת בעזה.

לדברי המארגנים, הקמפיין דומה לצעדים נגד רוסיה אחרי הפלישה לאוקראינה וקורא לפיפ"א ולאופ"א להשעות את ישראל מכל המפעלים באופן מיידי. בין התומכים בקמפיין המתוקשר נמצא גם שחקן העבר האנגלי גארי ליניקר, וכוכב מנצ'סטר יונייטד לשעבר אריק קנטונה.

כזכור, הסחף להחרמת ישראל התגבר אתמול גם בתחומים נוספים כאשר ספרד הודיעה רשמית שתחרים את האירוויזיון הקרוב אם ישראל תשתתף, אחרי אירלנד, סלובניה והולנד. ההצהרה של ספרד נחשבת משמעותית יותר מהאחרות, משום שהיא אחת מחמש המדינות המממנות המשמעותיות של האירוויזיון שנקראות חמש הגדולות: ספרד, צרפת, גרמניה, אנגליה ואיטליה.