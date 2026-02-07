שריקות בוז ושוד: קבלת הפנים של המשלחת לאולימפיאדת החורף

לייצג את ישראל באירועים עולמיים הפך למשימה מאתגרת במיוחד מאז ה-7 באוקטובר, את זה למדה על בשרה המשלחת הישראלית לאולימפיאדת החורף שמתקיימת השנה באיטליה. במהלך טקס פתיחת המשחקים האולימפיים שהתקיים אתמול (שישי) במילאנו, המשלחת הישראלית הכוללת תשעה ספורטאים התקבלה בשריקות וקריאות בוז מהקהל באיצטדיון סן סירו.

אם זה לא הספיק, איתמר שפרינץ, מאמן נבחרת ישראל במזחלות שלג, סיפר בריאיון לגיא עזריאל ב"חדר החדשות" שהדירה של הנבחרת במחנה האימונים בגרמניה נפרצה אתמול. המאמן אמר כי מהדירה נגנבו ציוד יקר ערך, בגדים ודרכונים, והפורצים אפילו אכלו את האוכל שהיה במקרר והשתמשו במקלחת בדירה.

יחד עם זאת, שפרינץ שיתף בתחושותיו, ואמר כי למרות שורת התקריות הרעות שרדפה את המשלחת, הם שומרים על רוח גבוהה, בעיקר בגלל ההתרגשות מההשתתפות באולימפיאדה תחת דגל ישראל.