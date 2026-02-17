אולימפיאדת החורף: פרשן שוויצרי קרא לפסול ספורטאים ישראלים

עוד מקרה אנטישמי באולימפיאדת החורף: בפעם הראשונה בהיסטוריה, ישראל התחרתה בענף גלישת מזחלות באולימפיאדת החורף 2026 שמתקיימת בימים אלו באיטליה.

אתמול (שני) התקיים המקצה השני במסגרת התחרויות בענף המזחלות, אותו הנבחרת סיימה במקום האחרון. למרות הדירוג, קפטן הנבחרת הישראלי-אמריקני אדם אדלמן שמר על מורל גבוה והצהיר: "אנחנו מנצחים, לא קורבנות".

עם זאת, שמו של אדם לא עלה רק בהקשר הזה בזמן המקצה. הפרשן סטפן רנה מרשת השידור הציבורית השוויצרית (RTS), עורר סערה כשהזכיר פוסטים שאדלמן העלה לרשתות החברתיות בזמן מלחמת חרבות ברזל. רנה טען כי התכנים שאדלמן העלה "תומכים ברצח העם ברצועת עזה", ואף ציטט את אדלמן שתיאר את המלחמה כ"דבר המוצדק מוסרית ביותר בהיסטוריה".

לאחר מכן רנה הזכיר כי הוועד האולימפי אסר על השתתפות ספורטאים המשתתפים או מביעים תמיכה במעשי מלחמה, וציין באופן ספציפי את הספורטאים הרוסים והבלארוסים, שנאלצו להתחרות תחת דגל נייטרלי עקב כך, ותהה מדוע המגבלות הללו אינן מוחלות על ספורטאים ישראלים.

https://x.com/i/web/status/2023557807044522013 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

כזכור, המשלחת הישראלית לאולימפיאדת החורף 2026 לא התחילה את דרכה באיטליה בצורה חלקה. כבר בטקס הפתיחה התקבלה המשלחת בשריקות וקריאות בוז מהקהל כשנכנסה לאיצטדיון במילאנו בחלק המסורתי בו המשלחות מכל המדינות המשתתפות מוצגות בזו אחר זו לקהל. במקרה נוסף עובד באחת מחנויות האולימפיאדה תועד כשהוא קורא "לשחרר את פלסטין" לעבר צופים ישראלים.