סוף דרמטי ומשפיל לעונה המופלאה של סאות'המפטון: "הקדושים", שהפכו מקבוצת תחתית למועמדת בטוחה לעלייה לפרמייר-ליג, הרחקו מגמר הפלייאוף בצ'מפיונשיפ, המכונה "המשחק היקר ביותר בעולם". הסיבה? פרשת ריגול מכוערת שהוכחה מעל לכל ספק. מה בדיוק קרה, מה הן ההשלכות המיידיות? ההסבר המלא - רגע לפני דיון הערעור של הקבוצה.

מה זה בעצם "ספייגייט"?

המונח "ספייגייט" (Spygate) נולד בעקבות פרשה דומה ב-2019, אז נתפס עובד של לידס יונייטד (תחת המאמן מרסלו ביילסה) כשהוא מרגל אחרי אימון של דרבי קאונטי. בעקבות המקרה, ה-EFL (הליגה האנגלית לכדורגל) הכניס תקנה חדשה (תקנה 127) האוסרת על מועדונים לתצפת, או לנסות לתצפת, על אימון של מועדון אחר בטווח של 72 שעות לפני משחק ביניהם. פרשת סאות'המפטון היא ההפרה החמורה ביותר של תקנה זו עד כה.

מה עשתה סאות'המפטון?

הכל התחיל ב-7 במאי 2026, יומיים לפני משחק הבית של מידלסברו מול סאות'המפטון בחצי גמר הפלייאוף. איש צוות של מידלסברו הבחין בדמות חשודה המסתתרת מאחורי עץ במתחם האימונים של הקבוצה ומצלמת את האימון הטקטי האחרון לפני המשחק. החשד היה שהדמות אפילו משדרת את האימון בסטרימינג חי.

הדמות נמלטה, אך מידלסברו הצליחה לזהות אותה כמתמחה במחלקת האנליזה של סאות'המפטון ודיווחה מיד ל-EFL. בהמשך אף התפרסמה תמונה המאשרת את הדיווח.

איך המקרה התפתח?

8 במאי: ה-EFL הגיש כתב אישום רשמי נגד סאות'המפטון בגין ריגול.

9 במאי: המשחק הראשון בין הקבוצות הסתיים בתיקו 0-0. מאמן מידלסברו, קים הלברג, הביע זעם ואמר כי כל קבוצה בצ'מפיונשיפ צריכה להיות עצבנית.

12 במאי: סאות'המפטון ניצחה 2-1 בהארכה (משער של שיאה צ'ארלס) והעפילה לגמר. הלברג אמר בסיום בהתרגשות: "זה ביזיוני, שובר את ליבי. מנסים לנצח לא דרך כדורגל אלא דרך ריגול". מאמן סאות'המפטון, טונדה אקרט, נשאל אם הוא רמאי ויצא בסערה ממסיבת העיתונאים.

15 במאי: מידלסברו הגישה הודעה רשמית הקוראת להדיח את סאות'המפטון מהפלייאוף.

19 במאי: פסק הדין הדרמטי פורסם - וסאות'המפטון הודחה מהפלייאוף.

למה העונש הוא דווקא הדחה?

ה-EFL הגיב בחומרה חסרת תקדים. האישום התבסס על הפרת תקנה 127 וכן תקנה 3.4 המחייבת מועדונים לפעול זה כלפי זה בתום לב. סאות'המפטון הודתה בשימוע במספר מקרים של ריגול, כאשר גם אוקספורד יונייטד ואיפסוויץ' היו קורבנות.

ההחלטה על הדחה נבעה משתי סיבות עיקריות:

דחיפות: גמר הפלייאוף נקבע ל-23 במאי. חוסר הוודאות הותיר את הקבוצה השנייה שהעפילה, האל סיטי, בערפל לגבי יריבתה ומועד המשחק. לא היה זמן לגרור את התהליך.

חומרת המעשה: מדובר בהתנהגות שיטתית ולא באירוע חד-פעמי. ה-EFL רצה להעביר מסר ברור ומרתיע.

הערעור הדרמטי: מה קורה ממש עכשיו?

סאות'המפטון לא הגיבה בפומבי, אך במכתב פנימי ששלח מנכ"ל המועדון לעובדים ביום שלישי בלילה, נכתב כי הקבוצה "בטוחה מאוד בעילת הערעור שלה" וכי לטענתה העונש שהוטל עליה "חמור וקיצוני מדי".

הערעור נשמע היום בפני פאנל הבוררות של הליגה. מדובר בוועדה חדשה לחלוטין של שלושה אנשים, השומעת את כל התיק והראיות מנקודת האפס.

לפאנל הבוררות יש שלוש סמכויות בלבד, והחלטתו תהיה סופית בהחלט: לקיים את פסק הדין המקורי ולהותיר את ההדחה על כנה, לבטל את ההחלטה המקורית (כולה או חלקה) ולקבוע עונש חדש (למשל: קנס כספי כבד והפחתת נקודות גדולה יותר בעונה הבאה, ללא הדחה).

מה זה אומר מבחינת הקבוצות?

סאות'המפטון: העונה שלה קרסה לחלוטין. היא תישאר בצ'מפיונשיפ גם בעונה הבאה, וארבע נקודות יורדו ממאזנה בתחילת העונה. סביר להניח שזה יוביל לפיטורים של אנשי צוות מעורבים. המועדון הגיש ערעור, שישמע ביום רביעי בבוקר.

מידלסברו: זכתה להזדמנות שנייה ובלתי צפויה. הצוות והשחקנים, שהשהו את תוכניות החופשה שלהם, יפגשו את האל סיטי בגמר בוומבלי ביום שבת. "זה מסר ברור לעתיד המשחק שלנו", נכתב בהודעת המועדון.

האל סיטי: ההכנות שלה נפגעו מעט, כיוון שיריבתה נקבעה רק יומיים לפני הגמר. היא תתמודד מול יריבה שחזרה "מן המתים" ומגיעה עם גל עצום של רגשות.

מה צפוי לקרות כעת?

גמר הפלייאוף נקבע לשבת, ה-23 במאי. יחד עם זאת, שעת המשחק טרם אושרה, וה-EFL ציין כי תוצאות הערעור של סאות'המפטון עשויות להוביל לשינוי נוסף. אם הגמר יתקיים כמתוכנן, צפוי מפגש מרתק בוומבלי.