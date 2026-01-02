לא מפחדים להגיד את המילה "אליפות": השנה של בית"ר ירושלים

בסמטאות שוק מחנה יהודה יש תכונה באוויר שלא הכירו כבר שנים רבות - ליתר דיוק 18 שנה. לראשונה מאז שנת 2008 מעיזים להגיד שם בקול רם את המילה "אליפות".

הקבוצה, בית"ר ירושלים, רוקדת העונה על הדשא ולא מפחדת להסתכל בלבן של העין ליריבה מבירת הנגב. כתבנו טל שנהב נפגש עם הכוכבים הגדולים של המועדון, מאלי אוחנה ועד סמי מלכה - ויצא לסיור בשוק הכי צהוב במדינה כדי לשמוע האם הם באמת מאמינים שהשנה היא השנה.

אוחנה, מגדולי שחקני הקבוצה, אמר כי "רואים היום כמויות אדירות של אוהדים". בהתייחסות ל"לה פמיליה" הוסיף כי היה מדובר בתקופות. "מדובר בחלק קטן אבל רעשני שגרם לנזקים, אבל גם בעניין הזה - האוהדים התבגרו והבינו לא להתעסק בקריאות גזעניות כי מי שנהנה בסוף זה הקבוצה".

