מנחה הטלוויזיה ומדריך הכושר גלעד ינקלביץ' הלך לעולמו בגיל 71

מדריך הכושר ומנחה הטלוויזיה האמריקני-ישראלי גלעד ינקלביץ' הלך לעולמו בגיל 71. ינקלביץ', שנולד בקיבוץ גלאון והיה בעברו אתלט מצטיין ואלוף ישראל בקרב עשר, זכה לפרסום עולמי בזכות מפעל חייו בתחום הכושר הגופני וההנחיה. לאחר שנאלץ לוותר על השתתפות באולימפיאדה בשל פציעה, פנה לקריירת אימון שהובילה אותו להוואי, שם החל לשדר את שיעוריו.

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עיקר פרסומו הגיע בזכות תוכנית הטלוויזיה האיקונית שלו, "גוף בתנועה" (Bodies in Motion), אותה הקים והפיק החל משנת 1983. התוכנית, שהציגה אימוני כושר אנרגטיים על רקע נופיה המרהיבים של הוואי, הפכה להצלחה בין-לאומית מסחררת לאחר שזכויותיה נמכרו לרשת ESPN ובהמשך לרשתות מובילות נוספות. התוכנית שודרה ביותר מ-80 מדינות ברחבי העולם, כולל בישראל, והיא נחשבת לאחת מתוכניות הכושר המשפיעות והמוכרות ביותר על מסך הטלוויזיה.

ההצלחה הגדולה של התוכנית, שבה אף התארח חברו ארנולד שוורצנגר, סללה את הדרך להפקות המשך מצליחות שיצר ינקלביץ', ובהן "גוף בעיצוב". בזכות תרומתו העצומה לענף, הוא אף נכלל בשנת 2007 ב"היכל התהילה הלאומי של הכושר" בארצות הברית. ינקלוביץ' המשיך להנחיל את תרבות הספורט גם בשנים האחרונות, כאשר העביר שיעורי כושר בזום במהלך מגפת הקורונה ולאחריה.