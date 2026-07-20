"אני ליטרלי יושב ומשחק נגד השחקן הכי טוב שאי פעם נגע בכלים. זו הגשמת חלום", כך תיאר רב-האמן הישראלי ניצן שטיינברג (28) את הרגע שבו השם מגנוס קרלסן קפץ מולו על המסך. ההשוואה מתבקשת, והוא לא מתחמק ממנה: "כמו כדורגל וליאו מסי? ממש ככה".

לרגל יום השחמט הבינלאומי, שיצוין היום (שני), שוחחנו עם שטיינברג (28), חיפאי, נשוי לליאור, עובד הייטק בפלייטיקה שם הוא מנהל את תקציב השיווק, ואחד השחמטאים הבולטים בישראל, על המשחקים מול גדולי העולם, ועל הטורניר הגדול שמחכה לו בנובמבר: גביע האומות בגיימינג (ENC) בריאד, ערב הסעודית.

"אחרי 24 שנים, אני מצפה מעצמי להתחרות בהם"

שטיינברג, שהשיג את תואר רב-האמן ב-2017, שיחק לאחרונה און-ליין מול שניים מהשמות הגדולים בעולם: קרלסן, המדורג ראשון, ופביאנו קרואנה.

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"לאורך כל הקריירה שלי, 24 שנים, אני מעריץ אותם", הוא אמר. "לראות אותם באמיתי וגם לשחק נגדם באונליין, זה מטורף לחלוטין. אחרי 24 שנים אני גם מצפה מעצמי להיות ברמה שאני מסוגל להתחרות נגדם. זו אבן דרך מבחינתי".

בין ה-2 ל-29 בנובמבר ייצג שטיינברג את ישראל בטורניר Esports Nations Cup (ENC), תחרות גיימינג בינלאומית יוקרתית שתיערך בריאד, בהשתתפות למעלה מ-100 מדינות ועם קרן פרסים של יותר מ-20 מיליון דולר. את נבחרת ישראל מלווה העמותה לגיימינג תחרותי בישראל.

"זה טורניר שמדברים עליו בכל העולם," הוא אומר. "השחקן הכי טוב מכל מדינה מגיע לייצג את הנבחרת שלו. כולם יהיו שם כולל מגנוס קרלסן שייצג את נורבגיה". מפגש עם קרלסן, הפעם פנים מול פנים? "הלוואי. זה יהיה חלום גדול לשחק נגדם גם במציאות."

שטיינברג הסביר שנבחרת ישראל מדורגת בין המקומות 15-20 בעולם, עם כ-45-50 רבי-אמנים: "הישג טוב יהיה לעבור כמה שיותר שלבים. אתקל שם בשחקנים שיהיו פייבוריטים עליי אבל גם אותם אפשר לנצח. ואתה יודע מה? אולי אפילו נחלום כמו מסי על הגמר".

וישראלי על אדמת סעודיה זה עדיין לא מובן מאליו. אבל שטיינברג לא מתרגש מזה: "אני מרגיש גאווה גדולה לייצג את מדינת ישראל בכל מקום שאגיע אליו. לייצג את הנבחרת ואת הדגל בטורניר כזה זה כבוד אדיר. אני מרגיש בעננים ואין שום דבר שיכול להטריד אותי".

הילד שלא הגיע לארוחת הערב

הסיפור של שטיינברג התחיל בגיל ארבע וחצי, בבית ממוצא מולדובני בחיפה. ההורים לימדו את אחיו הגדול את חוקי המשחק והילד הקטן רצה גם.

"יום אחד לא הגעתי לארוחת הערב", הוא נזכר. "אבא שלי נכנס לחדר ומצא אותי, בן ארבע וחצי, שם לוח שחמט, עושה מהלך בלבן ואז מסתובב והולך לעשות מהלך בשחור. הוא הדליק מצלמה, תיעד אותי, ואמר שיום אחד יפרסם את הסרטון אחרי שאפרוש. היום הזה יגיע מאוד מאוחר. לא נראה לי שאני פורש בקרוב".

ההשקעה השתלמה: מדליית ארד באליפות העולם עד גיל 8, אליפות ישראל עד גיל 11 בתוצאה מושלמת, ותואר רב-אמן. והיום הוא כבר בצד השני: "אני מלמד כעשור את יאלי סוקולובסקי, שהיום בן 19 ונחשב רב-האמן הצעיר בישראל בהיסטוריה. הוא אפילו עבר אותי ב'מי עשה את זה יותר מהר'", הוא אמר בגאווה.

ההכנה לטורניר, מסביר שטיינברג, היא מדע מדויק: "נגיד הוגרלתי נגד שחקן ארגנטינאי, אני מחפש את המשחקים שלו ב-Mega Database, מאגר עם כל משחק שהוא שיחק אי פעם. אני לומד אותו מא' עד ת': מה הוא עושה בלבן, מה בשחור, איזה סגנון משחק יתאים לי ומה יהיה פחות נוח לו. שעות של הכנה מול כל יריב".

250 מיליון משתמשים והמהפכה של נטפליקס: השחמט הפך לפופולרי

שטיינברג הוא גם עד מקרוב לרנסנס של השחמט: "בזכות 'גמביט המלכה', הסרט על יהודית פולגאר והסרט על העימות בין קרלסן להנס נימן השחמט מתפוצץ בכל פרמטר. מעל 250 מיליון משתמשים ב-Chess.com. מספר אסטרונומי".

גם הקהילה שלו מתפוצצת: ערוצי יוטיוב, אינסטגרם, טיקטוק ווואטסאפ עם כמעט 30 אלף עוקבים ומעל 6 מיליון צפיות. "אורגני לגמרי, בלי שקל על שיווק. אנשים עוצרים אותי ברחוב, גם בחיפה וגם באילת. אני בהלם מזה", הוא מספר.

ולמי שרוצה להתחיל, במיוחד לרגל יום השחמט הבינלאומי, יש לו בשורה: "בקהילה שלי צופים בי מגיל 5 ועד גיל 78, ואנשים כותבים לי שעלו מאות ואלפי נקודות מד-כושר. ההמלצה שלי: ללכת למועדון שחמט קרוב לבית, אולי למורה פרטי שיעזור להבין את החולשות והיתרונות. מכל הגילאים לומדים, משתפרים והכי חשוב, נהנים".

והחלום שעוד לא הוגשם? "גביע העולם בשחמט. זה האירוע הכי מרגש. דו-קרב, כמעט אחד או שניים מכל מדינה. זה אחד ההישגים הכי גדולים שאפשר להגיע אליהם. הלוואי שאצליח".