השר בן גביר על ביטול הדרבי: "המשטרה פעלה נכון"

בהפועל תל אביב מנסים גם הבוקר (שני) לעכל את ההחלטה של משטרת ישראל, שהודיעה אתמול כי היא לא מוכנה לקיים את הדרבי בין הפועל למכבי ת"א בגלל הדלקת אמצעי פירוטכניקה ביציעי אוהדי שתי הקבוצות, שאף השליכו אבוקות לכר הדשא. יצוין כי חלק מהאבוקות פגעו בשוטרים ובאזרחים, מה שהוביל את המשטרה להכריז כי הדרבי כלל לא ייצא לדרך.

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר בתגובה לאירועי הדרבי אמש: "ההחלטה היא החלטה של מפקד המחוז ואני מגבה אותו, וסבור כי המשטרה פעלה נכון. נזרקו שם עשרות אבוקות, ונפצעו שוטרים ואזרחים, מדובר בזירת קרב של ממש, והתגובה הייתה מוצדקת".

"ממה שראיתי, מדובר בשימוש בכוח סביר. כמובן, אם יתברר שמישהו מהשוטרים חרג מהחוק - הדבר ייבדק כנדרש. אך צריך לזכור: השוטרים שלנו פעלו בתנאים מורכבים ומסוכנים, וראויים לגיבוי מלא. אירועי ספורט אינם אמורים להיות זירות קרב ופוגרום, ומצטער על כך שיש קומץ אלים שהורס חווית ספורט לעשרות אלפי אוהדים שבאים להינות", מסר בן גביר.

דובר המשטרה, ניצב משנה אריה דורון, התייחס היום לאירועים ואמר ל-i24NEWS כי "האירוע אתמול היה אירוע קשה מאוד, אירוע של אלימות. אוהדים שהגיעו לצפות במשחק כדורגל וחוו אירוע שבו נזרקו מעל 50 רימוני עשן, עשרות זיקוקי דינור ואבוקות".

"ראינו סרטון של ילדה מאוד צעירה שזיקוק פגע בפניה והיא פונתה לטיפול רפואי. זה לא היה אירוע ספורט, נכון עשה מפקד מחוז תל אביב שהורה על ביטול המשחק - ההחלטה הזו מנעה פגיעות נוספת", הסביר דובר המשטרה, "יש לנו המון עצורים - שנגיע איתם לבתי המשפט".

רק בשעות הבוקר המאוחרות יצאה תגובה ראשונה מצידה של המנהלת וההתאחדות לכדורגל: "ככל שאנו מעמיקים בדברים ולומדים את האירועים והנסיבות, מתחדדת האמת הפשוטה והברורה – שוב שילמו עשרות אלפי אוהדי כדורגל נפלאים, שוב שילם ענף ספורט מדהים, מחיר כבד בגין עבריינות פושעת של קומץ מחליא.

"עשינו מרחק אדיר בשנים האחרונות כדי להימנע ממשחקים ללא קהל, מעונשי רדיוס ועוד, זכינו לשיתוף פעולה מרשים מהמועדונים ומהרוב הגדול של אוהדות ואוהדים נפלאים. החלק היחיד שהיה חסר אז וחסר גם לפני משחק הדרבי התל אביבי ולאחריו, ואולי היה יכול למנוע את ביטולו הכואב – הוא שינוי חקיקתי שאינו נמצא בידיים שלנו, אכיפה קשה, ענישה מרתיעה, ביעור אמיתי של נגע החוליגנים שמחריב כל מה שיפה כאן.

"אף אחד לא אמור להיפצע במשחק כדורגל, לא שוטר/ת, לא אוהד/ת, לא שחקן/ית, לא עיתונאי/ית, לא צוות שיפוט. אף אחד לא אמור לחוש לרגע שהוא בסכנה. את כל אלה ניתן למנוע אם רק היו הכלים הנכונים. לצערנו, כל עוד לא יחוקקו החוקים הנחוצים, כל עוד ימשיכו בבתי המשפט לעשות הבחנה מלאכותית בין עבריינים לעברייני ספורט, כל עוד לא יאשרו את השימוש במצלמות זיהוי פנים, אין שום ערובה שאירוע עצוב כמו זה שחווינו אמש לא יישנה. הקריאה הברורה והעקבית שלנו לשינוי הכרחי, עשרות הפגישות שקיימנו עם הגורמים הרלוונטים, עדיין לא הובילו למסקנות המתבקשות ולצעדים ההכרחיים – אלה שימנעו אסון ואלה שיחסכו מאתנו ערבים עגומים. במקום שעשרות אלפי אוהדים באצטדיון יחגגו, קומץ עבריינים ניצח שוב. ללא שינוי, הוא ינצח גם במשחק הבא".

שר התרבות והספורט מיקי זוהר: "עשרות אלפי אוהדים שבאו לראות ולהנות מחגיגת כדורגל שילמו אמש מחיר בשל קומץ מתפרעים שהחליטו להשליך חזיזים ורימוני עשן למגרש שחלקם אף פגעו בשוטרים ובאוהדים וסיכנו חיים. מיומי הראשון בתפקיד אני נאבק נגד האלימות הזאת ולאורך כל הקדנציה אני פועל מול משרד המשפטים כדי שיאשרו את התקנת מצלמות לזיהוי פנים והחמרת הענישה למתפרעים במגרשים והגיע הזמן שיקבלו את עמדתי על מנת שנוכל להגיע לפורעים עצמם ולא לפגוע בקהל שמשלם מחירים בגין קומץ אוהדים אלימים".

מהפועל תל אביב נמסרה תגובה לאירועים: "עוד מהשיחות המקדימות למשחק, נראה שהמשטרה התכוננה למלחמה ולא לאירוע ספורט. האירועים המזעזעים מחוץ לאצטדיון ולאחר ההחלטה הפזיזה והשערורייתית שלא לקיים את המשחק, רק מראים שמשטרת ישראל השתלטה על הענף. כשביקשנו הסברים בזמן אמת, נתקלנו ביחס מבזה ומשפיל, ללא כל שיח, כך גם נציגי ההתאחדות והמנהלת שניסו לשנות את ההחלטה ההזויה".

"כשמפקד המחוז, חיים סרגרוף, התבקש לשוחח עם יו"ר המנהלת ארז כלפון ויו"ר ההתאחדות שינו זוארץ, הוא סרב ואמר שהחלטתו היא סופית. הוא דיבר על פצועים רבים מזריקת אמצעים פירוטכניים, אך בפועל, רוב הפצועים מהאירוע נפצעו בכלל מהאלימות המשטרתית הברוטלית בסיום המשחק, כתוצאה ישירה מההחלטה השערורייתית לבטל את האירוע".