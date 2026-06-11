המהפך הגדול בהיסטוריה: הניקס מחקו 29 הפרש ועלו ל-1:3 על הספרס בגמר ה-NBA

בלתי נתפס. הניקס רשמו הלילה (בין רביעי לחמישי) במדיסון סקוור גארדן את המהפך הגדול ביותר בתולדות גמר ה-NBA, כאשר הצליחו למחוק פיגור של 29 נקודות במחצית השנייה בדרך לניצחון 106:107 על סן אנטוניו ספרס ו-1:3 סופר דרמטי בסדרת הגמר. או-ג'י אנונובי קלע סל מכריע 1.2 שניות לסיום ונתן את האות לטירוף בניו יורק, שכבר לא יכולה לחכות למשחק מס' 5 שיתקיים בלילה שבין שבת לראשון בסן אנטוניו.

הדרמה החלה כבר בפתיחה, כאשר קארל-אנתוני טאונס ספג שתי עבירות תוך 62 שניות בלבד, מה שערער את המערך של המארחים ואיפשר לספרס להשתלט על הפרקט. למרות שנראה היה שהמשחק אבוד, הניקס הציגו חוסן מנטלי יוצא דופן בדרך ליתרון 1:3 בסדרה.

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הספרס ניצלו את היעדרו של טאונס ופתחו פער משמעותי עם 22:44 ברבע הראשון. במחצית הראשונה הם קבעו שיא ליגה למשחק גמר עם 14 שלשות, מה שהוביל ליתרון שיא של 49:76 בירידה להפסקה. הניקס החלו להגיב ברבע השלישי בהובלת ג'וש הארט וצמצמו את ההפרש ל-81:65, אך סן אנטוניו הצליחה להדוף זמנית את הניסיון ולעלות ליתרון 75:95 עם 9:33 דקות לסיום המשחק.

כשהם בפיגור 20 נקודות עמוק בתוך הרבע הרביעי, הניקס ענו בריצת 0:8 מהירה וצמצמו את ההפרש ל-95:83. ג'יילן ברונסון, שקלע 36 נקודות במשחק כולו, הנהיג את הקאמבק יחד עם או ג'י אנונובי שסיפק 33 נקודות ויכולת קליעה מרשימה מחוץ לקשת. בדקות הסיום צמצמה ניו יורק את ההפרש ל-104:103, ו-1:22 לסיום, פלוטר של ברונסון העניק לניקס את יתרונם הראשון במשחק.

המתח הגיע לשיאו בשניות האחרונות כאשר שתי זריקות עונשין של סטפון קאסל החזירו את ההובלה לספרס. בהתקפה הבאה הניקס החטיאו, אך אננובי חסם ניסיון לייאפ של ד'ארון פוקס במתפרצת והבטיח הזדמנות אחרונה. ברונסון החטיא שלשה קשה, אך אנונובי התעופף מאחור לריבאונד התקפה והשלים סל ניצחון 1.2 שניות לסיום. סן אנטוניו לא הצליחה להשתלט על כדור החוץ בזמן שנותר, והאולם הביתי התפרץ בחגיגות חסרות תקדים.

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כאמור, הניצחון ההיסטורי הזה מעמיד את ניו יורק בעמדה שבה לא הייתה מאז 1973. לאחר שהוכיחו כי הם מסוגלים לחזור מכל מצב, השחקנים והאוהדים כבר נושאים עיניים למשחק מספר 5 שייערך ביום שבת בסן אנטוניו. ההתרגשות בעיר בשיאה, כאשר הניקס נמצאים במרחק של ניצחון אחד בלבד מהנפת גביע האליפות המיוחל.