כמה מכם יוכלו לחזור למגרשים? המשחקים הראשונים בנוכחות קהל

בהתאם להנחיות פיקוד העורף, משחקי המחזור של ליגת העל שייערכו מחר (שבת), יתקיימו במתכונת נוכחות של עד 1,000 איש, כולל קהל, שחקנים, אנשי סגל וצוות שיפוט. במהלת הודיעו כי עם פרסום ההנחיות ביחס ליום ראשון, תועבר הודעה באשר ליתר משחקי המחזור.

• מכבי נתניה - הפועל חיפה: בנוכחות 1,000 אנשים (כולל בעלי תפקידים).

• הפועל פ"ת - הפועל ת"א: בנוכחות 1,000 אנשים (כולל בעלי תפקידים).

• בני סכנין - מכבי בני ריינה: ניתן לקיים במגבלה של 1,000 אנשים, אך בהתאם להחלטת הקבוצה הביתית והודעתה על חוסר יכולת להתארגן בעיתוי קצר זה, המשחק יתקיים בנוכחות בעלי תפקידים בלבד.

• עירוני דורות טבריה - מ.ס. אשדוד: ניתן לקיים במגבלה של 1,000 אנשים, אך בהתאם להחלטת הקבוצה הביתית והודעתה על חוסר יכולת להתארגן בעיתוי קצר זה, המשחק יתקיים בנוכחות בעלי תפקידים בלבד.

כאמור, בעקבות הפסקת האש פירוד העורף הודה על מעבר בחלק מאזורי הארץ לפעילות מלאה ללא הגבלות, למעט בגליל תחתון, מרכז הגליל, העמקים, הכרמל, ואדי ערה, מנשה, שומרון, שרון, דן, ירקון והשפלה - בהם תחול מגבלת התקהלות של עד 1,000 אנשים.

בתוך כך, רשות שדות התעופה החזירה לפעילות מלאה את נמל התעופה בן גוריון החל מאתמול וכן חודשה הפעילות בשדה התעופה הרצליה. ביום ראשון תחודש הפעילות גם בנמל התעופה רמון. חזרת הטיסות משדה התעופה חיפה תיבחן לקראת סוף השבוע בהתאם להערכת המצב.