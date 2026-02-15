דני אבדיה ל-i24NEWS: "לא צריך להשוות אותי לספורטאים אחרים"

משחק האולסטאר היוקרתי של ה-NBA יתקיים הלילה (ראשון) והשחקן הישראלי דני אבדיה צפוי להשתתף בו. במענה לשאלת i24NEWS אמר אבדיה כי אין צורך להשוות את הישגיו לספורטאים ישראלים אחרים: "מרגיש שכל אחד בענף שלו עשה הישגים מאוד מאוד מדהימים, יש לנו ספורטאים מצוינים שעשו הישגים מדהימים בארץ. אני חושב שזה הישג גדול".

בנוגע לתוכניות אחרי המשחק אמר אבדיה "התוכניות הלאה זה להישאר ברמה הזאת, להמשיך לעבוד קשה להמשיך לשפר את המשחק ולהינות מעוד רגעים כאלה".

לפנות בוקר, דמיאן לילארד, חברו לקבוצה של דני אבדיה בפורטלנד, זכה בפעם השלישית בתחרות השלשות באולסטאר ה-NBA. לילארד, צבר 30 נקודות והקדים את דווין בוקר מפיניקס. בתחרות ההטבעות ניצח קשאד ג'ונסון ממיאמי.

כזכור, דני אבדיה רשם דף חדש בספרי ההיסטוריה של הספורט הישראלי, כשהפך לכדורסלן הכחול-לבן הראשון שנבחר למשחק האולסטאר של ה-NBA. הפורוורד של פורטלנד טרייל בלייזרס נבחר על ידי המאמנים לקבוצת "העולם" (Team World) בטורניר החגיגי שייערך בלוס אנג'לס.

כאמור, הבחירה באבדיה מגיעה כשיא של עונת פריצה מדהימה, בה אבדיה בן ה-25 מעמיד ממוצעים של 25.5 נקודות (מקום 14 בליגה), 7.2 ריבאונדים ו-6.7 אסיסטים למשחק נתונים המציבים אותו בשורה הראשונה של הכוכבים ב-NBA לצד ענקים כמו ניקולה יוקיץ' ולוקה דונצ'יץ'.

מלך התוכן

לפי נתוני חברת Scooper, המנטרת שיח במדיה, רמת המעורבות סביב אבדיה שילשה את עצמה בשבועות האחרונים והגיעה לשיא של כ-35 אלף אזכורים בשבוע אחד. הקמפיין הוויראלי סייע לאבדיה לגרוף למעלה משני מיליון קולות בהצבעת האוהדים, כשהוא גובר על כוכבים בינלאומיים כמו אלפרן שנגון ולאורי מארקנן.

החשיפה הציבורית תודלקה לא רק בזכות הסטטיסטיקה על הפרקט, אלא גם בזכות רגעים ויראליים כמו השקת מותג הגלידה שלו "טורבו" ודיווחים על תאונת דרכים קלה ממנה יצא ללא פגע, שהעלו את שמו לכותרות גם מחוץ למדורי הספורט.

אבדיה, שנבחר במקום ה-9 בדראפט 2020, הפך הישראלי לכוכב הבלתי מעורער של פורטלנד ולשחקן ה-17 בהיסטוריה של המועדון שזוכה לכבוד.