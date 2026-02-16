הישג תחת אש: כך הפך ערב האולסטאר ההיסטורי של דני אבדיה למופע שנאה

ערב משחק האולסטאר היה רגע שיא בקריירה של דני אבדיה, השחקן הישראלי בליגת ה-NBA. מקומו בנבחרת העולם ובליגה בכלל הובילה את מי שרוצה ברעתו לנצל את האירוע החגיגי למופע שנאה והכפשות ומתקפה ברשתות.

לפי ניתוח של חברת SCOOPER שמתמחה בניטור וניתוח שיח ונרטיב גולשים ברשת עולה כי רק אמש, אבדיה קיבל 43 אלף אזכורים ברשתות החברתיות עם מעל לחצי מיליון מעורבות (לייקים, שיתופים, תגובות) - ברובה שלילית.

השיח סביב אבדיה לא עסק רק בכדורסל, אלא הפך לזירת קרב אידיאולוגית. מצד אחד, תגובות של קהל ישראלי ויהודי בישראל ובעולם שחוגג הישג היסטורי וייצוג לאומי, ומנגד - פעילים פרו־פלסטינים ומבקרים של ישראל שניצלו את האירוע כדי לתקוף את ה־NBA, את אבדיה עצמו (בשל שירותו בצה"ל בעבר) ואת הכוכבים שהתבטאו לטובתו.

בתוך הקיטוב הזה בולטת במיוחד ביקורת לא־מקצועית: שיח שמעריך "מי צודק מוסרית" ולא "מי שיחק טוב", כולל כינויי גנאי, קריאות לביטול השתתפות של אבדיה ב-NBA, השפלות, ולעיתים גם איחולי פגיעה בו.

מחולל השיח המרכזי היה סערת לברון ג'יימס: "שמעתי רק דברים טובים על ישראל". דבריו של השחקן היו הנושא שחולל את כמות האינטראקציות הגבוהה ביותר. לברון שיבח את העונה של אבדיה וציין כי הוא מעוניין לבקר בישראל - אך ברגע שזה הוצג בפיד, השיח עבר כמעט מיידית ממסגרת ספורטיבית למבחן נאמנות פוליטית. הקהל הביקורתי ביטא אכזבה וזעם, תייג את לברון כ־“LeZionist”, טען שהוא מתעלם מהסבל בעזה. במקביל, גורמים פרו־ישראליים אימצו את דבריו בחום.

חלק משמעותי מהשיח הגולשים התמקד בביצועיו של אבדיה על המגרש (חמש נקודות ושני אסיסטים בשמונה דקות. עם זאת, השיח התגלגל במהירות ל־Hatewatch: ניסיון "לתפוס"כל מהלך כדי לבסס טענה שהוא לא ראוי. ביקורת לא־מקצועית (דומיננטית): הצגה שלו כ“הגרוע ביותר באולסטאר”, טענה שנבחר בגלל לאומיות ולא כישרון, ולעיתים גם איחולי פציעה.

כאן רואים איך "נתון ספורטיבי" הופך לטיעון אידיאולוגי. הביקורת הלא־מקצועית מייצרת יותר תגובות ושיתופים ולכן צובעת את השיח, גם כשיש טיעונים מקצועיים נגדיים.

עוד נקודה שתפסה את מוקד נפח השיח היא המלחמה הסימבולית: דגל ישראל מול ספייק לי בכאפייה. הופעת הבכורה של אבדיה לוותה בסמלים ויזואליים שהפכו למוקדי ויכוח: דגל ישראל על מדי Team World וגם על המגרש לצד הופעת ספייק לי בשורה הראשונה עם כאפייה וסמלים פלסטיניים. תמונות וסמלים מייצרים תגובה מהירה שמעלה מעורבות. לכן, הדיון על המשחק עצמו נדחק, והשיח מתנהל סביב לגיטימציה, סטנדרטים כפולים וחופש ביטוי.

לצד שיח השנאה שתפס את רוב הנפח היתה גם זווית חיובית וגאווה לאומית ישראלית. בקרב קהלים ישראליים וגורמים רשמיים מדובר באירוע חיובי ומרגש: הישראלי הראשון אי פעם במשחק האולסטאר, “שגריר של חדשות טובות” בתקופה קשה ולכן היה ניכר גם חגיגה ברשת מצד חשבונות רשמיים ודמויות ציבור: פירגון, הדגשת ההיסטוריות, וסרטונים/תמונות שממסגרות את הרגע כהישג לאומי.