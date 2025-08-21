בחודש הבא: אירוע הספורט שמשלב דייטינג ומוזיקה חוזר לת"א

מומלצים -

ב־18 בספטמבר 2025 יתקיים בתל-אביב-יפו תפוזינה Singles Run, מרוץ האהבה שחוזר לאחר הפסקה של שנה בעקבות המלחמה. מדובר באירוע ספורט-חברתי ייחודי בישראל, המשלב פעילות גופנית, מוזיקה חיה, הפנינג רחב היקף ומתחמי היכרויות באווירה פתוחה ובלתי רשמית. היוזמה, בהובלת עיריית תל-אביב-יפו, קבוצת RGE ומותג תפוזינה, מביאה אלפי צעירים וצעירות מכל הארץ למרוץ שמשלב ספורט, מוזיקה וחיבורים חדשים והשנה היא חוזרת בפעם השלישית.

תל-אביב-יפו, עיר שבה 83% מהתושבים עוסקים בפעילות גופנית כלשהי, מהגבוהים בישראל - ו-45% מהתושבים מעל גיל 15 הם רווקים ורווקות, הפכה לבמה הטבעית לאירוע ייחודי שמשלב בין אורח חיים בריא לבין היכרות חברתית. האירוע חוצה גבולות גיאוגרפיים וגילאים: 50% מהמשתתפים מגיעים מרחבי הארץ, מהדרום ועד הצפון. מגיל 18 ועד 70+, עם ממוצע של כ־34 דבר המעיד על הכוח המאחד של האירוע על פני כל הדורות.

כ-8,000 רצים ורצות צפויים להשתתף בשני מקצים 5 ק"מ ו־10 ק"מ, שיזנקו ויסתיימו ב"מתחם המגדלור", שיהווה את המרכז הפועם של האירוע כולו. המגדלור אינו רק נקודת הסיום של המרוץ, אלא גם סמל לחיבורים חדשים, התחלה טרייה ואולי גם לרגעים רומנטיים שיציתו משהו בלב. עם תום הריצה, יוזמנו כלל המשתתפים וגם קהל הרחב שאינו משתתף במרוץ, לקחת חלק בהפנינג חברתי שיימשך אל תוך הלילה.

החלק החברתי של האירוע יכלול הופעה חיה של טונה על הבמה המרכזית, ואחריה מסיבת די־ג'יי עד שעות הלילה המאוחרות. לצד הבמה יפעלו אזורי התרעננות, דוכנים עם מותגים ופעילויות תוכן, וכן מתחמי דייטינג חדשניים כמו ספיד דייט, היכרות באוטובוס ודייט אקסטרים. למוזמנים יוקם מתחם VIP סגור. באירועים הקודמים כבר נוצרו מאות זוגות חדשים, ולפני כמה חודשים אף זוג ראשון מהמשתתפים התחתן - כשזוגות נוספים כבר נמצאים בדרך לחופה.