"זו פשוט מהפכה": משרד התרבות והספורט משיק רפורמה חדשה

משרד התרבות והספורט השיק היום (שישי) רפורמה מקיפה במבחני התמיכות לאיגודים ולאגודות הספורט. עיקרי הרפורמה: תקציב התמיכות צפוי לגדול משמעותית, המבחנים יפוצלו בהתאם לצרכים הייחודיים של כל ענף והביורוקרטיה תהפוך פשוטה יותר.

משרד התרבות והספורט פרסם כאמור את הרפורמה המקיפה ביותר שבוצעה בשנים האחרונות בתחום מבחני התמיכות לאיגודים ולאגודות הספורט. המהלך גובש כדי להבטיח חלוקה מקצועית, שוויונית ושקופה של כספי הציבור ולהוביל לסטנדרטים חדשים של ממשל תאגידי אחיד בעולם הספורט, והוא כולל שינויים גדולים ומרחיקי לכת. במרכז הרפורמה: דרישות חדשות וחובה לשינוי ממשל תאגידי במטרה להוביל למהפכה ניהולית שתכלול יותר נשים בהנהלות, יותר שקיפות ויותר מקצועיות.

הדרישה החדשה והבלתי מתפשרת - ליבת הרפורמה - היא הכנסת סעיף ממשל תאגידי מחייב למבחן האיגודים. סעיף זה נועד להפוך את התנהלות איגודי הספורט בישראל מהשורש. איגודים שלא יעמדו בדרישות המחמירות לממשל תקין, כולל הרכב ניהולי מגוון, שקיפות ומקצועיות – לא יזכו לתמיכה הכספית המלאה מהמדינה. זהו הצעד המשמעותי ביותר שמטרתו להבטיח כי הכסף הציבורי יינתן רק לגופים הפועלים בסטנדרטים ניהוליים ונהלים ראויים.

הרפורמה כוללת מספר מרכיבים עיקריים. ראשית, פיצול המבחן לשלושה מבחנים ייעודיים – מבחן לאיגודים, מבחן לאגודות ומבחן נפרד לענפי הכדור הקבוצתיים. הפיצול נועד להתאים את התמיכה למבנה הפעילות של כל גוף ולצרכים הייחודיים של כל ענף. שנית, סטנדרטיזציה מלאה של ההגדרות וקביעת אמות מידה ברורות לניקוד. לראשונה נקבעו הגדרות אחידות וברורות למונחים כגון "ספורטאי פעיל", "ליגה", "מנהל מקצועי" ו"מעטפת מקצועית" כדי למנוע פרשנויות סותרות ולאפשר שפה משותפת ושקופה לכלל הגופים. מבחינת אמות המידה לניקוד, המבחנים החדשים מפרטים מנגנוני ניקוד שקופים ומדידים בתחומי שילוב ספורטאים ישראלים, פיתוח ספורטאי נוער, הישגיות בינלאומית ומקצועיות האיגוד.

בנוסף, פישוט דרמטי של הביורוקרטיה – צמצום טפסים, הקלה בדרישות ובהגשת בקשות מקוונת על מנת לאפשר לאיגודים ולאגודות להתרכז יותר בפיתוח הספורט ופחות במילוי טפסים.

זאת ועוד, ייקבעו תקרות תמיכה אחידות והגנות מעבר – נקבעה תקרת תמיכה של עד 4 מיליון ₪ לאגודה, וכן הוגדרו הגנות מעבר לשנים 2026–2029, כדי להבטיח יציבות תקציבית גם בזמני משבר.

שר התרבות והספורט מיקי זוהר: "זו רפורמה שהיא מהפכה, היא משמעותית בתרבות ניהול הספורט הישראלי. השקענו עבודה מקצועית ארוכה כדי ליצור מערכת תמיכות הוגנת ושקופה, שתתמרץ הישגים, תעודד שילוב ספורטאים ישראלים ותביא את הספורט הישראלי לרמות חדשות".

עוד הוסיף זוהר: "הגדלת התקציב, קביעת כללים ברורים ופישוט הביורוקרטיה הם צעדים הכרחיים כדי שנוכל לגדל את דור הספורטאים הבא שיביא מדליות וגאווה למדינת ישראל. אני מודה לעובדי המשרד ולמנכ״ל כפיר כהן על העבודה המאומצת והחשובה שעשו".

מנכ"ל המשרד כפיר כהן הגיב גם הוא על השינוי: "אני רוצה להודות לגורמים המקצועיים במשרד, שעשו לילות כימים כדי להביא למבחן מהודק ומקצועי. המהלך הזה מביא בשורה גדולה לאגודות ולאיגודי הספורט, ונותן להם ודאות תקציבית ואפשרות לעבוד על פי סטנדרטים גבוהים".