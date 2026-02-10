מועדון הכדורסל פריז (Paris Basketball) רשם אמש (שני) ציון דרך משמעותי מחוץ לפרקט, כאשר הפך למועדון היורוליג השלישי שמאמץ רשמית את הגדרת העבודה של ה-IHRA (הברית הבין-לאומית לזיכרון השואה) למאבק באנטישמיות.

המהלך בוצע כחלק ממיזם "One Team One People" שמוביל המרכז לאימפקט יהודי (CJI), ונועד להציב גבולות ברורים נגד גילויי שנאה בספורט ובחברה בכלל. הטקס התקיים באירוח מועדון באיירן מינכן ובסמוך ליום הזיכרון הבינלאומי לשואה, בנוכחות דמויות בכירות מעולמות הספורט, הדיפלומטיה והקהילה היהודית.

עם אימוץ ההגדרה, פריז מצטרפת למגמה גוברת בכדורסל האירופי, בעקבות צעדים דומים שנקטו קבוצות הפועל תל אביב ופרטיזן בלגרד. המהלך הנוכחי הוא המשך ישיר למפגש אסטרטגי שנערך בפריז באוקטובר האחרון, שבו השתתפו ראשי המועדונים ונציגי אונסק"ו.

בטקס במינכן נכחו, בין היתר, הקונסולים הכלליים של ישראל וצרפת בעיר, הממונה על החיים היהודיים בבוואריה וראשי מועדוני באיירן ופריז, שביקשו לחזק את הקשר בין ערכי הספורט לערכי האנושיות.

רוברט זינגר, יו"ר המרכז לאימפקט יהודי, בירך על המהלך ההיסטורי: "הספורט הוא שפה אוניברסלית של חיבור ודיאלוג. דרך יוזמת 'One Team One People' אנו מוכיחים שגם בעידן של עלייה באנטישמיות ובקיטוב, ניתן לבנות גשרים של תקווה ואנושיות. המחויבות של מועדון מוביל כמו פריז היא ניצחון לערכי הסובלנות והמאבק הבלתי מתפשר בשנאה".