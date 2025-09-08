אוהדי נבחרת איטליה הפנו גב במהלך "התקווה", ישראל הפסידה 5-4

מומלצים -

משחק מוקדמות המונדיאל הערב (שני) הסתיים 5-4 לטובת איטליה על ישראל. במהלך שירת המנון "התקווה", אוהדי נבחרת איטליה הפנו גב למגרש והניפו דגלי "STOP" - במחאה לעצירת "רצח העם בעזה".

המשחק המותח החל כשישראל הובילה 1-0 על איטליה כבר בדקה ה-16 לאחר שלוקאטלי הבקיע גול עצמי. בהמשך, תיקו 1-1 בין ישראל לאיטליה לאחר שמואיז קין כבש לאיטלקים שער בדקה 41. בדקה ה-52 ישראל הצליחה להוביל שוב 2-1, בזכות שער של דור פרץ. אך השמחה לא הייתה ארוכה וכבר שתי דקות לאחר מכן מואיז קין שוב עשה זאת והשווה בין הנבחרות 2-2.

עד מהרה האיטלקים שוב כבשו שער - הפעם על ידי השחקן מטאו פוליטנו. בהמשך, ישראל פספסה מספר הזדמנויות עד שבדקה 81 הפער גדל ל 4-2 בזכות שער של ג'אקומו רספאדורי. 5 דקות לאחר מכן ההישג הצטמצם בזכות שער עצמי נוסף של האיטלקים של אלסנדרו באסטוני. השחקן הישראלי דור פרץ מיהר להשוות בשער נוסף בדקה 89 של המשחק. אבל שוב, השמחה הייתה לזמן קצר כשבדקה 91 איטליה הובילה שוב עם 5-4 בזכותו של סנדרו טונאלי - מה שהכריע את המשחק.

זהו משחקה החמישי של נבחרת ישראל במסגרת מוקדמות המונדיאל שיערך בקיץ 2026 בארצות הברית, קנדה ומקסיקו. בשל המלחמה, נבחרת ישראל לא יכלה לארח בארץ ולכן המשחק הנוכחי - מול לאיטליה, התקיים בדברצן שבהונגריה.

אופ''א (ארגון הגג של התאחדויות הכדורגל הלאומיות ביבשת אירופה) אישר ביוזמת משרד החוץ את הגעתם של שלושה ילדים מהכפר הדרוזי מג'דל שמס, שנפצעו במהלך המלחמה מטיל של חיזבאללה למשחק. הילדים הגישו את הכדור לשחקנים בפתיחת המשחק בין ישראל לאיטליה.

עטופה בצעיף ודגל המדינה, הזמרת נועה קירל, שייצגה את ישראל באורוויזיון 2023 הגיעה גם כן לתמוך בנבחרת.