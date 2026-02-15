ההתרגשות בשיאה: דני אבדיה בחמישייה הפותחת באולסטאר

לילה היסטורי: רגע השיא בקריירה של דני אבדיה מגיע הלילה (בין ראשון לשני), כשיעלה על מגרש הפרקט של האינטואיט דום בלוס אנג'לס, כחלק מהחמישייה הפותחת של קבוצת העולם, כשעל גבו מונף דגל ישראל, וישחק באולסטאר NBA - המעמד היוקרתי ביותר שכל כדורסלן יכול לחלום עליו.

לצד המספר 8, המספר הקבוע שלו, על החולצה של דני מוטבע גם דגל ישראל. קבוצת העולם בה משחק תשתתף בשני משחקים לפחות במסגרת משחקי האולסטאר, ואם המאזן שלה יהיה טוב מספיק - גם במשחק שלישי. המשחק הראשון של הקבוצה הלילה יהיה נגד קבוצת "הכוכבים" האמריקנית.

https://x.com/i/web/status/2023134818817786123 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

--

מיליארד וחצי בני אדם ברחבי העולם צפויים לראות את המשחק על פי ההערכות, שיתקיים באולם האינטואיט דום החדשני והמתקדם בלוס אנג'לס, שנפתח לפני כשנה וחצי בלבד ועלות הקמתו כשני מיליארד דולר.