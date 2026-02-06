מריה קארי תופיע: מה שצריך לדעת על פתיחת אולימפיאדת החורף

יותר מ-2,900 ספורטאים מ-92 מדינות יתחרו במשחקי החורף האולימפיים מילאנו-קורטינה שיוזנקו הערב (שישי). לארצות הברית תהיה הנוכחות הגדולה ביותר עם יותר מ-230 ספורטאים, אחריה קנדה עם 210 ספורטאים ואיטליה המארחת עם 196.

טקס הפתיחה מסמן את פתיחתה הרשמית של אולימפיאדת החורף 2026 ומתקיים באצטדיון סן סירו במילאנו, עם אירועים נוספים ברחבי מילאנו ומצעדי ספורטאים בפרדאצו, ליביניו וקורטינה ד'אמפצו, החל מהשעה 21:00.

מצעד האומות, עם ספורטאים משתתפים מרחבי העולם, והדלקת הלהבה האולימפית המסורתית הן חלק מנקודות השיא של טקס הפתיחה. המופע יכלול הופעות של מריה קארי, לורה פאוסיני, אנדראה בוצ'לי וסברינה אימפצ'טורה מתוכנית HBO "לוטוס לבן".